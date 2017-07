Kingdom Hearts III : quelques infos supplémentaires

Probablement très content de la récente remise en avant de, Tetsuya Nomura multiplie désormais les interviews avec cette fois de nouvelles informations venues de Game Informer et GameSpot. Voici ce qui en ressort :- Chaque clé aura sa propre forme et bénéficiera d'une deuxième transformation (comme le marteau puis la perceuse dans le monde de Toy Story).- Les invocations seront toujours présentes et décrites comme « plus jolies » en terme de mise en scène. Pas plus d'infos pour le moment.- Nomura explique que le retard dans le développement est en partie dû au changement de moteur, le titre étant passé sous Unreal Engine 4 après un an de chantier, obligeant à recommencer certaines choses. L'autre problème, c'est le fait que la team fut réduite un bon moment à cause de nombreux autres projets (dont FFXV évidemment).- Tous les mondes seront présentés avant le lancement.- Il y aura moins de mondes que dans les précédents mais ces derniers seront beaucoup plus grands et avec davantage d'interactions.- Possibilité de DLC, même si rien n'est dans les plans pour le moment.Rappel des infos de ce week-end :- Un autre perso jouable en plus de Sora.- Le scénario du monde de Toy Story sera inédit (fera suite au 2).- Retour du vaisseau Gummi.- Pas de version Switch pour le moment, ni de sorties des compilations sur One.