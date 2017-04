Resident Evil 7 : le DLC gratuit en retard

En cette période du printemps pas si doux devait sortir le DLC scénarisé et gratuit de, mettant en scène le fameux Chris Redfield. Mais finalement non puisque Capcom nous annonce aujourd'hui que dans un souhait de qualité, cette extension est reportée à une date non spécifiée, donc pour cet été au minimum.On rappelle d'ailleurs qu'un troisième DLC payant (faisant partie du Season Pass) devrait également débouler d'ici la fin de l'année.