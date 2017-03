Final Fantasy XIV : le jeu sans abonnement accessible sans limite de temps Final Fantasy XIV : le jeu sans abonnement accessible sans limite de temps

Ce n'est pas parce qu'un MMO rencontre le succès qu'il ne faut plus rien faire pour attirer de nouveaux venus, et c'est ainsi que le patch 3.56 pour Final Fantasy XIV : A Realm Reborn accueillera un changement bienvenu : la fin de la limitation de temps pour l'essai gratuit, jusque là limité à 14 jours.



Donc oui, vous pourrez maintenant jouer à loisir sans abonnement mais ne parlez pas trop vite d'une orientation F2P puisque le titre se contente d'adopter un principe déjà vu dans d'autres jeux du style dont World of Warcraft : tant que vous n'avez pas lâché un billet pour l'abonnement, vous aurez de nombreuses restrictions dont l'impossibilité d'aller au-delà du level 35, un nombre limité de gils et une barrière devant de nombreuses features sociales.



Mais cela reste une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se lancer, sachant que vos sauvegardes resteront « éternellement » conservées avant de vous décider à passer à la caisse (90 jours auparavant).



Le titre sera en maintenance toute la matinée avant de redevenir accessible à tous aux alentours de midi, avec cette nouvelle MAJ.