Red Dead Redemption 2 : possibilité d'une sortie en 2018 (+ autres chiffres de Take-Two) Red Dead Redemption 2 : possibilité d'une sortie en 2018 (+ autres chiffres de Take-Two)

Take Two a livré son dernier rapport pour offrir au peuple (et aux actionnaires) quelques chiffres de ces derniers succès avec notamment NBA 2K17, livré à 7 millions d'unités à travers le monde, soit 10 % de plus que le précédent cru. En revanche, on se fait plus discret sur la performance du dernier Civilization, l'éditeur préférant dire que la franchise a dépassé les 40 millions de ventes depuis ses débuts.



Point indécent : GTA V s'est davantage vendu en 2016 qu'en 2015, lui permettant d'atteindre le score hallucinant de 75 millions d'unités livrées dans le monde, tous supports confondus.



On termine par une mauvaise nouvelle ? Le déjà très attendu Red Dead Redemption 2 vient de changer sa période de lancement, passant d'un concret « fin 2017 » à « la prochaine année fiscale », soit le 31 mars 2018 au plus tard. Croisons les doigts.