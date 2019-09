Des portages effectués par City Connection !

Malgré une édition 2019 du Tokyo Game Show particulièrement pauvre en nouvelles annonces et c'est le cas de le dire, il y en a pourtant eu quelques-unes et qui sont passées assez inaperçues. En effet, les Shoot'em Up Deathsmiles et sa suite Deathsmiles II vont faire leur retour sur les consoles actuelles par le biais de City Connection . C'est du moin ce qu'ont annoncé les développeurs originaux de la licence, à savoir Cave , mais également City Connection durant le segment "Cave Matsuri (Festival de Cave)" qui s'est déroulé pendant le stream Dengeki x Famitsu au Tokyo Game Show.



Pour rappeler les choses, la version originale de Deathsmiles est sortie en Arcade en 2007, puis sur Xbox 360 en 2009 (se payant même le luxe de sortir en Europe), avant de sortir sur Android en juillet 2013 et sur Steam en mars 2016. Deathsmiles II quand a lui est sorti en Arcade en 2009, puis sur Xbox 360 en 2011, uniquement au Japon et en Amérique du Nord.



Bien que des détails supplémentaires restent encore à annoncer, ces portages de Deathsmiles sont listés comme ceci : "Multiplatform Expansion No. 1 for Cave", ce qui sous-entend clairement que d'autres titres Cave pourraient être annoncés dans un avenir plus ou moins proche, si le succès est au rendez-vous, bien évidemment.



Enfin, pour revenir sur les éventuels supports concernés, on rappellera que City Connection à sorti sur la génération de consoles actuelles Game Tengoku : CruisinMix sur PlayStation 4 et Steam, Game Tengoku : CruisinMix Special sur PlayStation 4 et Steam, puis prochainement sur Switch, mais surtout Psyvariar Delta sur PlayStation 4, Switch et Steam, puis prochainement sur Xbox One. Donc une sortie au moins sur PlayStation 4 et Switch des deux volets de Deathsmiles paraît être l'hypothèse la plus plausible, même si on va attendre une confirmation de la part de City Connection .