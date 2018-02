Visual Novel (tout publique)





Le Visual Novel Song of Memories débarque en Europe sur PlayStation 4 et Switch et sera traduit en Français !

L'éditeur PQube (qui distribue beaucoup de jeux de niche provenant du Japon) vient tout juste d'annoncer que le Visual Novel de Pure Wish , un certain Song of Memories sortira en occident et plus particulièrement en Amérique du Nord et en Europe courant 2018 sur PlayStation 4 et Switch. C'est en tout cas ce qu'a annoncé l'éditeur cette semaine. De plus, le jeu sera traduit en trois langues, dont le Français, ce qui en soi est un véritable exploit vu le style et le paquet de textes dans le jeu.



Voici un résumé du jeu provenant de son site officiel :

Résumé :



Un roman visuel romantique sinistre et sombre. Découvrez la sensation de trouver votre âme soeur dans une histoire d'amour musicale romantique du Japon et préparez-vous à lutter pour votre amour par les temps les plus éprouvants, tandis qu'un virus apocalyptique commence à ravager le monde et menance d'infecter ceux qui vous sont proches.



Caractéristiques principales :



* Devenez le gars le plus populaire autour de vous - Ayez une romance avec pas moins de six filles magnifiques et remodelez l'histoire autour de votre amour véritable que vous aurez choisi, avec de multiples fins à débloquer.



* Un casting débordant de vie - Oubliez les discussions statiques des Visual Novel classiques : des personnages entièrement animés bougent et réagissent aux lignes de dialogues des uns et des autres, tous doublés par un casting Japonais original s'étalant sur plus de 40 heures de dialogues audio.



* Un profond et sombre secret à découvrir - Ne vous laissez pas avoir par ces visuels colorés : Song of Memories est un conte d'amour durant les premiers jour d'un apocalypse monstrueux ! Pourrez-vous découvrir la vérité et sauver l'amour de votre vie ?



* Une aventure qui défie les attentes - Song of Memories combine tous les meilleurs éléments des Visual Novel avec une rythmique et des jeux de rôles légers offrant des surprises à chaque tour.



* Des storylines complexes avec plusieurs embranchements - Vos décisions affecteront tout ce qui se passe ! Gardez une trace de tout ce que vous faites et utilisez le tracker de la storyline qui vous permettra de revoir les choix effectués et d'explorer différents résultats.



* Un chef-d'oeuvre musical - Découvrez une bande-son originale et incroyable tenant sur plus de quatre CD audio et exploitez vous-même ces pistes dans un système de combat rythmique et intense.

Voici pour finir quelques images du jeu :

Et également un trailer pour accompagner tout ceci :