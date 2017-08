Gust

Le jeu avait été annoncé il y a peu de temps et désormais on en sait un peu plus sur lui. Atelier Liddy & Soeur : Alchemists of the Mysterious Painting sortira donc cet hiver au Japon sur PlayStation 4, PS Vita et à la surprise générale sur Switch, c'est du moins ce qu'a révélé Famitsu. Pour ce qui est des tarifs de chaque version, le RPG mélangeant combats et alchimie de Gust coûtera 7,300¥ sur PlayStation 4 et Switch, tandis qu'il faudra débourser 6,300¥ pour la version PS Vita. Enfin, une édition limitée sera également au programme et coûtera 10,300¥ sur PlayStation 4 et Switch et 9,300¥ sur PS Vita.



Le jeu proposa comme son titre le suggère deux personnages principaux (comme dernièrement dans pas mal d'épisodes de cette saga), mais malheureusement les joueurs ne pourront pas choisir le personnage en question, toutefois :

Liddy Marlen (doublée par Maria Naganawa) - Il s'agit de la soeur aînée de Soeur. Le personnage tranquille par excellence.



Soeur Marlen (doublée par Hikari Akao) - Un personnage énergique et opposé à sa soeur aînée.



Liddy et Soeur sont deux soeurs jumelles dirigeant un petit atelier à Melveille, la capitale du Royaume d'Adalett. Une des peintures qu'ils découvriront possède un monde mystérieux en son sein.



Ce dernier jeu de la saga Atelier est une aventure dans un tableau (d'où le sous-titre). Le système de synthèse à connu une évolution spectaculaire avec l'introduction d'objets d'activation. Les batailles seront des combats combinés ou les personnages se battront par paires et au cours desquels la synthèse sera également possible. De plus, les modèles 3D des personnages ont considérablement évolué



Les premières copies du jeu inclueront un code DLC permettant de transformer les deux personnages en Marie de Atelier Marie : The Alchemist of Salburg et en Elie de Atelier Elie : The Alchemist of Salburg 2 .

