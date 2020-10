Magical Girl

La fin 2020 et le début 2021 vont voir le retour de 2 des plus grandes magical girl de Toei animation au cinema, d'un côté, il y a Doremi dans le film "A la recherche de l'apprentie Sorcière" qui sortira le 13 novembre.



Et de l'autre, il y Sailormoon qui va revenir dans les 2 films Sailormoon Eternal qui feront office de saison 4 à Sailormoon Crystal et sortiront en fevrier.



hors ces derniers jours, les 2 films ont eu un trailer.



film Doremi





film SailorMoon





A noter qu'il n'y a aucune vraie confirmation que Doremi et ses amies seront présente dans le film Doremi, le film était centré sur 3 personnage originaux recherchant Doremi dans une sorte de Road Trip. Perso, cette approche me va très bien, il y aura surement plus à raconter sur des persos originaux que sur les perso d'origines où faire un film sur eux pourrait juste être du fan service. Et le fait que les nouveaux personnages soit des adultes colle très bien au fait que le public de Magical Doremi, il est adulte maintenant.



Vous remarquerez peut être que le film Doremi à l'air bien plus soigné que celui de Sailormoon et c'est normal.



Le film Doremi est réalisé par Junichi Sato (Doremi, sailormoon saison 1, Princess Tutu, Aria, Hugtto Precure), le créateur de la licence et co réalisé par Yu kamatani ( principal réalisateur d'épisode sur Go Princess Precure, soit la meilleure saison de la licence avec Heartcatch et Hugtto)

A la direction de l'animation et au chara design on retrouve le génie de l'animation Yoshihiko Umakoshi, le charadesigner d'origine (mais au aussi celui de Mushishi, Berserk, Street fighter Alpha, Saint seiya Omega, Marmelade Boy, Heartcatch Precure, Casshern sins et dernièrement My Hero Academia) assisté par Shoko Nakamura (qui a supervisé la réalisation et l'animation de Penguidrum mais qui est aussi animatrice et directeur de l'animation régulière de la Gainax et Trigger qui a entre autre bossé sur Gurren Laggan, Kill la Kill et Panty & Stocking)

L'histoire sera quand à elle signée par Midori Kuriyama (une des principale scenariste d'Heartcatch Precure et de la serie Doremi)

Bref, la Toei a vraiment ramené une Dream Team pour ce film.



Hors c'est bien moins le cas pour le film Sailormoon vu comment Sailormoon Crystal a été produit dans la douleur:

-Grosse divergence d'opinion entre l'auteur du manga et le studio d'animation qui a retardé la saison 1 et 2 d'un an et l'a limité à des OAV au rabais sur le web et a provoqué la démission du réalisateur et le changement de chara designer après la fin de la série.

-Saison 3 faite sans supervision de l'auteur du manga avec une réa très soigné et d'excellent planning(la série était finie 6 mois avant sa diffusion) par la team Precure mais qui a bidé niveau vente et a été detestée par les fan du manga.

-et maintenant des films(qui vont limité le contenu scenar d'une saison à environ une durée de 7 episodes) supervisé par l'auteur et avec la Toei qui sous-traite car elle en a plus rien à faire



Si à la réalisation, on a toujours la très douée Chiaki Kon (Sailormoon Crystal saison 3, mais aussi Higurashi 2006, Nodame cantabile saison 2 et 3), le chara design et l'animation passe à Kazuko Tadano (Dancougar, Sailormoon et Wedding Peach) qui n'a rien fait de marquant depuis plus de 15 ans et le scenario est confié à Kazuyuki Fudeyasu scenariste certe expérimenté mais n'ayant pas de vrai style ( on lui doit Ippo, Milky Holmes, Monster Musume, Miss Monochrome et pas mal d'épisodes de Jojo)

De plus, les films sont coréalisé par Deen (dont l'intégralité du staff collabore régulièrement avec le studio).