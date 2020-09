Pour ma part, petit coup de mou en ce moment, donc je vous partage une sélection de musiques tristes ou mélancoliques... On peut pas être joyeux tous les jours, hein ^^Une piste à la fois féerique et extrêmement mélancolique, presque froide. A l'image de la première ville du jeu, en somme, et qui donne le ton pour le reste de l'aventure... Un thème véritablement poignant que je ne me lasse jamais d'écouter durant mes mauvaises périodes ^^'Je refais FFIX en ce moment, et j'ai donc forcément sa merveilleuse OST en tête. Elle dispose de nombreux thèmes tristounets à souhait, mais j'avais envie de partager celui-ci, à savoir celui que l'on entend notamment après la destruction de Lindblum, car il ne fait pas forcément partie des morceaux qu'on retient le plus de l'OST et c'est bien dommage. J'aime tout particulièrement le passage à partir de 2:06.Soyons honnêtes deux minutes. Lost Sphear était un RPG un peu chiant certes, et son OST mou du genou n'aidait pas beaucoup en ce sens. Mais dans l'ensemble, elle reste plutôt réussie et très mélancolique, avec même de très bons thèmes à écouter en dehors du jeu (et d'autres plus répétitifs et oubliables, c'est sûr), comme celui-ci. De souvenir, il s'agit du dernier thème de worldmap que l'on entend dans le jeu. Ou celui de la lune, je sais plus... Mais il faut reconnaître que l'émotion est là.Ce thème symbolise tellement bien les émotions de la tristesse qu'il me vient en tête dès que je suis dans une phase triste XD Sa grande force, je trouve, c'est qu'il ne fait jamais dans le tire-larme un peu lourd, je le trouve très subtil. L'original est géniale, mais j'avais envie de changer et mettre une cover piano de mon interprète préférée ^^Je vais terminer sur une note un poil plus positive (quoique ça reste mélancolique par endroits ^^'), avec une cover à la guitare du sympathique thème d'overworld du tout aussi sympathique Kaeru no Tame Ni Kane Wa Naru, jeu dont j'ai fait la découverte (et le test!) l'année dernière. Histoire d'ajouter un peu de douceur à l'ensembleSur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !