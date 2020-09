Thème du jour :



Les ninjas



Grande figure du folklore et de l’histoire du Japon, le ninja a alimenté moult fantasmes grâce à ses capacités de combats soi-disant surdéveloppées, au point de lui prêter une dimension quasi-mystique. Devenue presque une icône de la pop culture et encore très présent aujourd’hui dans nos œuvres préférées, les années 80-90 ont néanmoins connues un vrai « boom » du ninja, avec tout ce que ce que ça incluant d’exotisme et de kitsch puisque qu’ils ont a l’époque inspiré surtout inspiré des œuvres occidentales, la tendance s’étant renversée depuis les années 2000, d’abord avec un certain Naruto et ensuite une volonté affirmée de la part des créatifs nippons de revenir aux racines de leur culture dans leurs médias...



Du coup ma sélection va comprendre pas mal de vieilleries, mais rien ne vous empêche de mettre des choses plus récentes que vous connaissez, y compris des musiques des jeux Naruto par exemple (mais uniquement des jeux ! Pas de l’anime !) ou des musiques faisant référence aux ninjas dans un jeu, même si ce dernier n’a rien à voir directement avec les ninjas !C’est parti ! :Difficile de ne pas le citer en premier ! Grand jeu marquant autant pour avoir grandement contribué à l’aura particulière des jeux Megadrive que pour sa bande-son aussi mythique que celle de Streets of Rage, les deux ayant été composées bien sûr par un Yuzo Koshiro au sommet de sa gloire (dont il n’est toujours pas redescendu, ce qui est assez fou quand on y pense). C’était typiquement l’époque où le monsieur s’était inspiré des musiques de dancefloor des années 90, et le premier niveau de Shinobi mêle à merveille le rythme de ce style musical aux sonorités disons japonisantes qui caractérisent le personnage.Autre série culte, autant pour son gameplay exigeant que pour ses musiques endiablées ! La plus connue est sans doute celle de l’acte 4-2 du premier Ninja Gaiden, mais pour changer un peu je mets celle de l’Acte 1 du troisième opus, certainement celui avec la meilleure bande-son globale.Lorsque la série est « rebootée » en 2004 sur Xbox, l’univers ne conserve plus grand-chose de l’univers original que son héros et des bribes de scénarios. On peut constater ici le changement radical de style musical qui abandonne complètement les rythmes effrénés des premières bandes-son pour quelque chose de plus lourd et épique, assez proche des BO de films hollywoodiens qui sont alors devenues le standard pour ce genre de production. Aucune idée d’où on entend cette musique dans le jeu par contreJe n’en ai pas fini avec les vieilleries, et si j’ai découvert les précédentes sur le tard, c’est par pure nostalgie que je propose celle-ci, ayant fait le jeu plus ou moins à l’époque. Une bande-son remarquable et entraînante, dont certaines pistes sont directement tirées des jeux NES (dont le fameux Acte 4-2). Celle du boss final est aussi incroyable et stressante que l’affrontement qu’elle représente, boss que je n’ai d’ailleurs jamais réussi à vaincre tellement son pattern est difficile à cerner...Cette musique est aussi particulière pour une chose : elle est directement tirée (repompée ?) d’un autre jeu NES, Shadow of the Ninja, qui n’a pourtant rien à voir avec Ninja Gaiden car développé par Natsume, et ce Ninja Gaiden sur Gameboy partage d’ailleurs beaucoup d’autres similitudes avec ce dernier.Tant qu’à faire d’en parler, autant lui faire une place d’honneur aussi ! Moins connu que ses comparses, je n’en ai même d’ailleurs jamais entendu parler jusqu’à aujourd’hui, et il a pourtant une bande-son incroyable ! Ce premier niveau fait d’ailleurs très Castlevania voire Megaman dans son style par moment... Les autres pistes sont aussi à écouter absolument !Dans le genre méconnu, il y a celui-ci, que je ne risquais pas de connaître vu que j’étais pas néJe suis tombé sur la bandes-son il y a quelques années de ça, et il faut dire qu’elle est merveilleuse. Le jeu est surtout connu dans sa version Commodore 64, mais la version Amiga pique moins les oreilles tout de même, et certains remixes sont fabuleux.Encore une vieillerie, mais que vous devriez connaître cette fois ! Ou au moins les personnages, icônes cultes des années 90, et ayant eu droit à une pléthore d’adaptations en jeux vidéo, de plus ou moins bonne qualité comme d’habitude. Je parle bien sûr des Tortues ninjas ! Eh oui, je n’allais pas les oublier quand même ! Turtles in the Time fait partie du haut du panier des adaptations, autant en termes de graphismes et de fun que pour sa bande-son complètement folle, et très représentative du style musical du Konami de l’époqueJ’ai déjà longuement parlé de Live-A-Live sur ce site, RPG expérimental de Square bourrées de bonnes idées, et même géniales pour certaines. L’un des scénarios du jeu propose justement de jouer un ninja s’infiltrant dans un château pour en tuer le souverain, avec ce que cela comporte de stratagèmes pour se dissimuler : rideau de camouflage pour se fondre dans le décor tel un caméléon, portes trompe-l’œil, exploration des combles ou plongée dans les douves du château, tous les clichés sont là. Un pur moment de bonheur, et quand c’est accompagné de cette musique, c’est d’autant plus un régal.Difficile pour moi de vous laisser partir sansIl faut avouer que faire une musique de cow-boy pour un ninja, c’était une drôle d’idée ! Et pourtant ce fameux thème emprunt de mélancolie sied parfaitement au caractère solitaire et renfermé (du moins au début du jeu) du personnage. Aujourd’hui encore, toujours un chef-d’œuvre.Sur ce, Radio Gamekyo rend l’antenne, à vous les studios !