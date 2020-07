VGM

Thème du jour :



La Bossa Nova



Musique brésilienne par excellence, la bossa nova, genre musical né vers la fin des années 50, est devenu avec le temps synonymes de relaxation estivale, avec plages, cocotiers et cigares havanais.



Loin de se cantonner à quelques genres (orchestral, rock ou électro le plus souvent), le JV regorge de styles différents, et au vu de l'association forte entre la bossa et l'ambiance décontractée évoquée ci-dessus, il n'est pas étonnant que le genre soit régulièrement représenté dans nos OSTs préférées. Sortez les tongs et le parasol, laissez-vous bercer par le son des vagues de la bossa nova !



(...oui, je sais que chez certains, il pleut. Mais faites un effort d'imagination, quoi )



Et d'ailleurs, j'ai besoin de votre avis à propos de la rubrique VGM du Dimanche !Jusqu'ici, j'ai proposé l'idée de donner un thème chaque semaine, et de partager des musiques autour de ce thème. Cela vous convient-il ? Ou vaut-il mieux trouver un autre format ?Je vous propose les choix suivants :A vous de me dire !En attendant, c'est bientôt les vacances pour certains, c'est déjà le cas pour d'autres (et pour tout le monde, c'est retour du covid dans les dents), je vous propose donc le thème de vacances, calme et volupté par excellence :Une version spéciale de cette musique, disponible uniquement sur les CDs de l'OST. Je n'ai jamais touché au jeu donc je n'ai aucune idée d'où elle se joue, mais je ne doute pas que ça implique quelques transats, du soleil et des cocktails au mojitoAutant, j'ai modérément aimé le jeu et son OST globale (pourtant composée par Yuzo Koshiro), autant l'album arrangé comporte des pistes vraiment chouettes, souvent dans un registre plutôt jazz.L'archipel Marlleaire se visite assez tard dans le jeu, mais puisqu'il s'agit d'îles tropicales (uniquement peuplées de jeunes demoiselles en bikini, tiens donc), il n'était pas étonnant que la musique du lieu s'inspire un peu de la bossa nova (comme vous pouvez l'entendre. Présente sur l'album arrangé du jeu, ce n'est plus une inspiration mais une performance dans les règles de l'art du genre. Une merveille !De nouveau un album arrangé, mais cette fois, la piste d'origine n'a rien à voir à la relaxation en bord de plage ou la bossa nova, bien qu'il s'agisse d'une piste à la fois tranquille et joyeuse (à écouter). C'est pourtant le style bossa qui a été choisi pour en faire une version arrangée, et il faut dire que ça lui sied à merveille.Evidemment, je pense que vous y avez tous pensé au vu du thème, je n'allais pas vous laisser partir sansDans le jeu autant que dans sa musique, la Costa del Sol reproduit précisément cette ambiance de luxe et volupté, et bien que notre traversée de la ville soit assez brève, nous avons tous été marqué par le lieu.La piste originale était déjà un petit hommage au genre bossa (retrouvez-la), et en attendant de voir ce que SE va nous concocter comme réarrangement pour la seconde partie du remake, je vous propose la cover du Youtubeur Steven Morris, qui s'est lui aussi parfaitement approprié le style pour sublimer le morceau !Voilà pour cette première sélection, j'attends vos propositions, et je sais qu'il y en a !Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos idées et envies pour le groupe !Bon dimanche, et gare aux coups de soleil(ou pas)