Nintendo a diffusé aujourd'hui un aperçu pour la prochaine saison de Mario Kart Tour. Après New-York, Paris et Tokyo, celle-ci aura lieux à Londres avec Big Ben comme centre d'intérêt.On peut clairement devine que les prochains personnages saisonniers seront Daisy et Waluigi.Sachez que Mario (Père Noël) sera disponible jusqu'au 31 décembre. La saison à Londres elle remplacera la saison d'hivers à partir du 3 décembre.

posted the 11/29/2019 at 09:27 AM by masharu