Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain commence très bien sa campagne de Ligue des Champions. Dominateur durant toute la rencontre, le PSG s'est imposé face au Real Madrid (3-0) ce mercredi soir au Parc des Princes.Privé de Neymar, Cavani et Mbappé, le Paris SG pouvait compter sur Di Maria. En l'absence de la MCN, l'Argentin prenait ses responsabilités pour ouvrir le score à la fin du premier quart d'heure sur un service de Bernat (1-0, 14e). Derrière, le PSG restait sérieux et conservait la maîtrise du ballon. Et Di Maria s'illustrait encore une fois à la demi-heure de jeu en creusant l'écart d'une frappe du gauche à 20 mètres (2-0, 33e) ! Bien en place, la formation de Thomas Tuchel réalisait une première période parfaite.De son côté, le Real n'y était pas. Les Merengue s'offraient quelques opportunités sur des tentatives de Bale et Hazard, mais sans jamais trouver le cadre. Le Gallois se voyait aussi refuser un but après la deuxième réalisation parisienne pour une main sur l'action signalée par la VAR. Décevant, le Real n'avait pas montré grand-chose dans le jeu au cours du premier acte face à une équipe parisienne irréprochable dans l'attitude. De quoi satisfaire un Parc des Princes à la hauteur de l'évènement également.En seconde période, Paris dominait toujours des Merengue incapables d'élever leur rythme et de mettre plus d'intensité dans les duels. Les meilleures opportunités étaient parisiennes avec notamment un lob de Di Maria juste au-dessus et une frappe de Sarabia au ras du montant. Seul point noir de la soirée pour Paris, les sorties d'Icardi et Marquinhos, légèrement blessés. A un quart d'heure du terme, le Real se voyait refuser un deuxième but pour une position de hors-jeu sur l'action.Malgré un petit réveil du Real en fin de match, avec notamment une tête de Benzema à côté du cadre, le PSG a parfaitement géré sans baisser de pied. Meunier a même inscrit un troisième but en fin de match sur un service de Bernat (3-0, 90e+1) ! Au coup de sifflet final, Tuchel pouvait être fier de ses hommes, au contraire de Zinedine Zidane. Avec ces trois points, Paris prend la tête du groupe A de cette Ligue des Champions.