Arrivée également de l'attaquant Mauro Icardi pour anticiper l'après Cavani. Il s'agit d'un prêt de 5 millions pour le moment (pas plus d'information si option d'achat ou non).Leonardo nous gratifie de deux mouvements intéressants en cette fin de mercato, à des montants qui méritent le respect.

Divers (mercato, info etc...)

Like

Who likes this ?

posted the 09/02/2019 at 06:20 PM by sensei