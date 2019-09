Lesfont aussi leuravec une fournée un peuet plusque d'ordinaire. Cela fait déjà quelquesques'amuse àdans un contexteet. Où l'depuis bien longtemps, et où laa peu à peu. Qu'il s'agisse dede la, ou bien d'autresetde par le monde, chacune de ses œuvres demeure d'une, etau lieu dont elles sont inspirées.Vu lede créations de son cru, il y a de fortes chances quedédiés voient le jour dans le futur. En attendant, je vous laissecette galerie d'une 20 aine de ses œuvresN'hésitez pas à me faire part de vos préférences

Who likes this ?

posted the 09/02/2019 at 04:07 PM by nindo64