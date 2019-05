Chansons Internationales

13 ans, il aura fallu attendre tout ce temps avant d'entendre de nouveau titres de Maynard James Keenan et sa bande.



Bien sur ce n'est pas officiel (les videos sont celle de fans qui étaient présent lors du Welcome To Rockville festival à Jacksonville en Floride.



La première chanson, intitulée "Descending", a déjà été jouée dans une version instrumentale et raccourcie





La seconde par contre est totalement nouvelle et se nommerait "Invincible"





Les deux chansons durent plus de 10 Minutes, ce qui correspond à ce qui a été annoncé l'année dernière (chaque morceaux du prochain album durera plus de 10 minutes).



Et cerise sur le gateau, on connait la date de sortie du nouvel album : le 30 Aout 2019. Autant vous le dire, je serait indispo ce jour là. C'est limite l'évènement de l'année en ce qui me concerne.



Vivement déjà le 23 Juin prochain au HellFest pour voir ce que ça donne vraiment ces miorceaux en live