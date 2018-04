Anime/Manga

Selon le chef de la Dragon Ball Room, Akio Iyoku, le film Dragon Ball Super aura une histoire en "multicouches", avec des parties se déroulant dans le passé et le présent, avec plusieurs paramètres.



Toriyama a fourni l'histoire, ainsi que plus de 20 modèles de designs, y compris ceux de personnages, de machines, et au moins d'une nouvelle planète.



Akio Iyoku ajoute qu'ils ont travaillé sur l'histoire avec Toriyama principalement par e-mail, et qu'ils se sont rencontré environ une fois tous les deux mois. Tout a commencé au Printemps 2017, quand ils ont fourni à Toriyama plusieurs propositions de nouveaux films qu'il a majoritairement rejeté, mais ça l'a fait réfléchir.



Les choses se sont accélérées une fois qu'il a été décidé de faire une histoire sur les Saiyans. Toriyama a fourni une première histoire en mai 2017, qu'il craignait d'être trop courte. Il l'a rallongée, mais elle est devenue trop longue. Toei Animation travaille maintenant à tout assembler correctement.



Iyoku mentionne que raconter une histoire complète en 2 heures est peut-être plus facile pour Toriyama que de faire l'histoire d'une série TV de longue durée. (Note de DB-Z.com : Le fait qu'il dise "2 heures" ne signifie pas que le film durera forcément 2 heures).



Une chose sur laquelle Toriyama avait demandé de faire attention lors du recrutement des nouveaux designers de personnage était de savoir s'ils pouvaient faire un personnage qui aurait l'air cool en étant debout, et regardant droit devant. Il est plus facile de faire un personnage cool qui regarde sur le côté, mais ils ont souvent l'air bizarre quand ils regardent droit devant. Donc, le fait qu'ils puissent ou non dessiner le visage de Goku n'était pas pertinent comme test, en ce sens où s'ils ont de réelles compétences artistiques, ils pourraient facilement apprendre cela plus tard. Il fallait d'abord tester les fondamentaux.



Toriyama a également soigneusement vérifié l'équilibre des corps, pour voir si les candidats ont bien compris comment gérer un corps dans un uniforme d'arts martiaux. Finalement, Akira Toriyama a personnellement choisi Naohiro Shintani comme nouveau concepteur de personnage (character designer).



Iyoku dit que c'est évidemment l'un de leurs objectifs de proposer ce film aux fans du monde entier, mais qu'il faudra encore du temps une fois le film terminé pour qu'il soit localisé et qu'il puisse sortir à l'étranger.



Iyoku dit que l'histoire de Toriyama inclut beaucoup de fan-service (dans le sens positif du terme où ils feront au mieux pour que les fans apprécient, pas dans le sens péjoratif). Pourtant, il dit ajoute que Bulma et les autres femmes de Dragon Ball seront cette fois encore plus mignonnes.



Pour finir, Iyoku précise que les combats de ce prochain film seront tout aussi impressionnants, voir plus, que le combat final de Dragon Ball Super.