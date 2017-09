Sen no Kiseki III / Trails of Cold Steel 3

28 Septembre 2017

Playstation 4

La semaine prochaine de nouvelles publications dans les magazines devraient apparaître.

■ Scans Dengeki Playstation

Attention !



Le contenu qui va suivre



sera considéré comme du GROS SPOIL pour ceux qui ont fini Trails of Cold Steel 1 et qui sont en train de faire Trails of Cold Steel 2 .





Vous voilà prévenus !

Les flammes de la guerre grandissent La fin de la guerre civile " L'invasion de Crossbell " Le monde bouge Voici le moment fatidique " L'annexion de North Ambria " ...

■ Informations système de jeu

■ ARCUS II Battle Orbment

Un orbment de combat est un dispositif orbal qui renforce les capacités physiques de l'utilisateur et permet l'utilisation des arts ( = magies ).



Dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, Rean et compagnie vont se battre en utilisant l’ " ARCUS II ", qui est la dernière version de l'orbment de combat " ARCUS " utilisé dans les titres précédents.

◆ Structure de base

Master Quartz

( 1 )

équiper jusqu'à deux à la fois

Quartz

( 2 )

Configuration de l’Orbment

Slots

( 3 )

Lignes

2 slots pour le Master Quartz

(M1)

(M2)

Effet de jeu de Quartz

( 4 )

◆ Master Quartz

Définir le Master Quartz principal et le Master Quartz secondaire :



Deux Master Quartz peuvent être définis par personnage. Selon la combinaison, vous pouvez renforcer vos capacités dans le combat.



Voici quelques exemples de Master Quartz et ce qu'ils font :





Sculd - Augmente l’HP et EP de l'utilisateur. En plus d'autoriser l'utilisation des arts d’élément terre / roche comme « Needle Shot », plus vous avez de HP, plus le montant de « Break Damage » ( cfr. « Break / Break Gauge » ) sera élevé .







Sirius - Augmente considérablement la vitesse de l'utilisateur et permet l'utilisation d'arts de l'attribut du vent tels que « Air Strike ». Il frappe également les ennemis avec plusieurs fois la quantité de dégâts standards lorsqu'une contre-attaque, lors d’une esquive, est activée .





Regulus - Augmente significativement le STR ( = puissance d’attaque ) et le DEF ( = capacité défensive ) de l'utilisateur. En plus d'autoriser l'utilisation des arts d'attribut du feu tels que « Forte », la quantité de CP (Craft Points) que vous obtiendrez lorsque vous prenez des dégâts augmentera. En augmentant votre niveau, vous pouvez également réduire la période de refroidissement de moitié pour utiliser un « S-Craft ».





◆ Utilisation d’arts plus puissants par attribut

attaques

la récupération

le support

" Lost Genesis "

" Sevens Calibur "

" Alvion Wolf "

" Zeruel Canon "

" Diamond Nova "

" Gravion Hammer Nova "

" Ixion Volt "

■ Personnages

Giliath Osborne

Un représentant du gouvernement impérial d'origine militaire, connu dans tout le continent Zemuria comme le « Chancelier de Sang et de Fer ».



Depuis son entrée en fonction, il a favorisé la modernisation de l'Empire dans tous les aspects et a fait de forts progrès dans des domaines tels qu’étendre le réseau ferroviaire dans tout le pays, et annexer et créer des provinces dans les régions voisines.



Sa philosophie, appelée « La Faction Réformiste », a rassemblé le soutien enthousiaste des roturiers, mais elle fut considérée comme une hostilité totale par les puissances nobles, ce qui a conduit à une instabilité à l'intérieur du pays.



Pendant ce temps, après avoir été abattu par un assassin lors d'une allocution publique, l'occupation de l'empire par « l'Alliance des Nobles » commença, et le pays tomba dans une guerre civile.



Et, dans les dernières scènes de la guerre civile, Osborne, qui a réussi à échapper à la mort pour quelque raison que ce soit, profite du chaos pour s’emparer du plan Phantasmal Blaze que la société secrète Ouroboros avançait dedans et révèle simultanément la vérité choquante qu’il est le vrai père d'un certain personnage.

Lechter Arundel

Capitaine du Service de Renseignement Impérial d'Erebonia, qui possède également le titre de « Secrétaire diplomatique ».



Un des membres des Ironbloods fondé par le Chancelier de Sang et de Fer, il est un jeune homme irresponsable et insouciant au premier coup d'œil, mais il est surnommé " Scarecrow " ( Épouvantail ) à la suite de, par tous les moyens imaginables, son succès dans les négociations officieuses et travaux manuels.



Pendant la guerre civile, il s'est caché à Crossbell, qui a déclaré entretemps l'indépendance nationale. En collaboration avec les responsables du renseignement de la République de Calvard, ainsi que le Service de police de Crossbell et la Section de Soutien Spécial ( SSS ), il a contribué à la chute du pouvoir du président de l'époque.



Après la guerre civile, en tant qu'agent de renseignement pour le service d'intelligence impériale, il apparaît souvent devant Rean et compagnie afin de transmettre les ordres du gouvernement impérial au « Chevalier cendré ».

Rufus Albarea

Le fils aîné de la Famille Albarea, une des 4 grandes familles de nobles, et le premier gouverneur général de la Province de Crossbell, annexé par l'Empire.



Au cours de la guerre civile menée entre l’Alliance des Nobles et la Faction Réformiste, il a travaillé comme officier général pour l’Alliance, mais sa véritable identité est le chef des Ironbloods fondé par Giliath Osborne.



En utilisant Altina, lui ayant été prêtée par le Black Workshop ( Atelier Noir ), et tout en dirigeant avantageusement le commandement de l’Alliance, il les a guidés sur un chemin qui finirait par les considérer comme des « traîtres ».



Après la guerre civile, en tant que commandant général de la Force Expéditionnaire de Crossbell qui a combiné les pouvoirs de l'armée impériale d'Erebonia et des armées provinciales, il occupa la ville de Crossbell en un clin d'œil et sans coulée de sang.



Il a également retiré toutes les invasions subséquentes de l'armée de la République de Calvard et a contribué à l'insertion de Crossbell dans le territoire impérial, tant par nom que par application.

Claire Rieveldt

Major des services spéciaux appartenant à l'armée impériale et à la police militaire d’Erebonia et membre des Ironbloods



Elle est connue sous le nom de " Icy Maiden " du fait qu'elle commande les troupes déployées sur le réseau ferroviaire dans tout l'Empire, comme des membres dotés de capacités de traitement inégalées équivalentes à celles d'une unité arithmétique orbal.



Au cours de la guerre civile, en aidant Rean et les autres membres de la classe VII, elle a coopéré à la réorganisation de l'armée impériale d'Erebonia.



Elle a été félicitée pour la direction qu'elle a adoptée dans ses stratégies de contre-offensive et de rétablissement de la capitale impériale, et a été promu major à l’âge de 25 ans et a été amenée à commander les troupes dans tout l'Empire, y compris la Province Crossbell.



Accompagnant l'établissement de l'académie militaire Thors II, Claire, qui est allé à Reaves afin de délivrer le train blindé militaire connu sous le nom de « Derfflinger », a sa première retrouvaille avec Rean depuis la guerre du Nord.

■ Informations annexes

■ Ironbloods

Les subordonnés du chancelier Giliath Osborne, sous son contrôle direct.



Alors qu'ils agissent habituellement dans leurs positions et leurs organisations individuelles dans l'Empire, ils deviennent les subordonnés d'Osborne en cas d'urgence et accomplissent fidèlement ses ordres.



Ils lui jurent une fidélité absolue, et toutes les raisons pour lesquelles ils l’ont rejoint sont inconnues.



Osborne lui-même semble également compter sur eux, mais ne les a pas informés qu'il était vivant après qu'il a été attaqué par un assassin de tireurs d'élite et a également conservé l'existence du chef des Ironbloods Rufus en secret.



Est-ce qu'il se pourrait qu’il y ait d’autres membres d’Ironbloods en dehors des quatre actuellement connus ?

■ Scarecrow

Lechter a obtenu ce surnom en raison de son taux de réussite de 100% dans les négociations, soi-disant impossibles.



Spoiler :

Il est apparu pour la première fois dans The Legend of Heroes: Trails in the Sky : the 3rd. À l'époque, il était le président du conseil des étudiants de l’académie royale Jenis dans le royaume de Liberl. Les raisons de sa présence dans l'école sont inconnues, mais il a abandonné à mi-chemin.



Son apparition suivante était quand il est venu au château de Grancel à Liberl avec Osborne.



Dans l’état de Crossbell ( dans les épisodes Zero no Kiseki et Ao no Kiseki, il se déguisa en tant que touriste et entra en contact avec Lloyd et les autres membres de la Section de Soutien Spécial. Il les a souvent aidés dans les moments critiques.



À ce moment, il a rencontré Kilika, un membre de l'agence de renseignement de la République de Calvard, et a discuté de " faire des règles pour la guerre de l'information appropriées pour une nouvelle ère ".



Dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, il a montré ses compétences pour éviter à travers de négociations un conflit entre la République de Calvard dans les plaines du Nord et l'Empire.

■ The Cooperator

Dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel, Claire est apparue pour la première fois comme une femme compétente appartenant à l'armée impériale d'Erebonia et à la police militaire ferroviaire.



Elle a montré son côté coopératif à partir de ce moment-là, comme lors de la rencontre privée de Rean au bar le soir pour lui fournir des informations.





Dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II, elle rejoint la troisième faction dirigée par Rean de sa propre initiative.



Elle leur a conseillé de protéger la ville natale de Rean d'Ymir, les a tenu compagnie durant les temps de détente lors de leurs travaux acharnés et a surmonté les difficultés à leurs côtés comme un compagnon fiable





Dans The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, elle est promue de capitaine à major, et bien qu'il semble qu'elle soit plus active en tant que soldat, quel chemin prendra-t-elle lorsqu'elle sera bloquée entre l'Empire avec Osborne et Rean ?

