Bonsoir ! Nouveau top après un peu d'absence, comme c'est bientôt Halloween, et avant de vous faire un top basé sur cette fête, voici un top qui n'en ait pas vraiment un puisque pas classé forcément dans l'ordre. Voici donc 10 lieux que j'ai trouvé assez flippant dans des jeux qui ne sont PAS horreur et j'insiste bien là dessus !PS :10)C'est un peu la zone la plus flippante du jeu avec le Temple des Ombres. La zone est malheureusement assez petite et on la torche assez rapidement. L'ambiance y est oppressante, et des ennemis flippant apparaisse, les fameuses banshees que je trouve plutôt badante. J'ai beaucoup aimé cette zone, dommage qu'on la torche trop rapidement.9)Évidemment, ce temple me foutait un peu la trouille quand j'étais plus jeune. L'ambiance y est sombre, et c'est pas ces bruit de tam-tam inquiétant en fond sonore qui me feront dire le contraire... Tout ici où presque à un rapport avec la mort. Les lames qui tournent, les gouffres sans fin, les ennemis flippant comme les effroi. Ce temple a vraiment quelque chose de malsain et mettre encore aujourd'hui il fait son petit effet. Le Temple de la Forêt est pas mal non plus dans son genre.Un lieu et une ambiance qui change radicalement par rapport au monde précédent. Dehors, le sable est trop brûlant, il faut donc passer par les souterrains pour traverser le désert. Le problème c'est que ces souterrains sont gardé par les Knaarens, des monstre insensible au attaque de Rayman. Il me faisait assez flippé à l'époque avec leur phrase style (dérouler ses intestins, sucer les yeux, ou encore le retourner comme un gant)7)Ce niveau à surtout une ambiance et une musique oppressante, avec ses long silence ou ses bruits au loin. L'atmosphère particulière du niveau le rendent un peu flippant. Et quand on entend Krystal appeler au secours au loin j'étais pas bien x)6)Ah ce passage... On y voit rien et c'est monstre extrêmement difficile à tuer que sont les bibliothécaires vous donneront du fil à retordre. La façon de les éviter est plutôt bien trouver, en gros ils ne faut pas les quitter des yeux, pour peu qu'un vous échappe du regard et il vous tuera. Ces monstre sont super flippant je trouve.5)Bon, TW est connu pour son univers assez sombre et malsain parfois. Mais alors cette quête, sérieusement elle fout les boules. J'ai pas trop envie de vous la spoil, si vous voulez vous spoil regarder la vidéo mais l'ambiance est super flippante, malsaine et tout ce que vous voulez. Il yen a beaucoup d'autre de ce style mais celle là m'a vraiment plu.4)Dommage que l'incroyable musique style cathédrale ne s'entend qu'au début du niveau. Un niveau assez oppressant avec une DA superbe. Des monstres tous plus degueu les uns que les autres et surtout une ambiance bien bien flippante...3)Tout ce qui est hôpital est souvent flippant, mais c'est surtout que c'est là qu'intervient L'épouvantail, véritable cauchemar ambulant de Batman, qui vous fera traverser ses niveaux hallucinatoire rempli de truc pas joyeux. Avec même une scène marquante ou Bruce revis la mort de ses parents... Pauvre petit Batman, tu es dans mon monde maintenant !2)Les forêts, c'est pas toujours très rassurant surtout quand une énorme araignée vous pourchasse une bonne partie du niveau. En plus de ça, d'autres enfants chercheront à vous tuer. Ajouté à ça une ambiance étouffante et vous avez ici un niveau assez malsain.1)Satané fantôme, en plus d'avoir un râle assez infâme, ces enfoirés font assez flippé. Le lieu déjà en lui même est glauque au possible avec ses couleurs noir et bleutés, sa faible lumière qui éclaire la zone. Et surtout l'absence totale de bruit sonore un peu comme dans toute les zones vous me direz mais ça se ressent particulièrement ici. J'aime vraiment pas cette zone, elle me met mal à l'aise.Et vous, des lieux qui vous ont fait flipper dans des jeux non horreur ? Dites le moi dans les com ! À la semaine prochaine pour un top spécial Halloween !