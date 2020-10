Bonsoir, pas de top cette semaine (en panne d'idées j'avoue) alors du coup, voici un nouveau VS sur deux jeux que j'affectionne particulièrement. Bon qu'on soit clair, j'aime autant l'un que l'autre ici il ne s'agit pas de déterminer lequel est le meilleur mais juste savoir les points forts et faible de chacun des jeux, si le premier et moins bon sur certains points, il est meilleur sur d'autre et vice versa, allez sur ce c'est partit !



Spoil de certaines phase de gameplay de TLoU2 donc vous voilà prévenu



Premier Point : Les Graphismes



TLOU : Les graphismes du premier Last of Us décrocher véritablement la mâchoire lors de sa sortie en 2013, pour moi c'est le plus beau jeu de la bécane avec God of War 3 et Uncharted 2 et 3. Si le jeu était très joli, c'est surtout les visages qui en jeter réellement, jamais j'avais vu ça auparavant !







TLOU Part 2 : Bien entendu, les graphismes de cet opus sont bien plus impressionnant que le premier mais c'est surtout le contexte d'époque qu'il faut prend en compte. Le premier est sortit en 2013 et mettait déjà à genou la PS3, mais le 2 reste bien évidement au dessus, certains décors sont photorealiste notamment sous la pluie. C'est la next gen avant lheure avec ce jeu.







EGALITE : Si bien entendu, le 2 reste bien plus impressionnant graphiquement, il serait injuste de pas attribuer aussi un point au 1 qui déjà mettait la barre bien haute pour de la PS3.



The Last of Us : 1 pt

The Last of Us part 2 : 1pt



Deuxième point : Le gameplay



TLOU : Le gameplay du Premier jeu était excellent, pas grand chose à dire, ça répondait très bien, seul petit bémol quand même, impossible de se mettre à plat ventre en infiltration, et même si le gameplay était très bon, ça rester quand même archi classique mais ça n'en faisait pas moins un défaut pour autant. Les combats on cependant pris un petit coup de vieux.







TLOU2 : Le gameplay est plus ou moins le même que le premier même si les combats ont été revus. Possibilité d'esquiver pour les rendre plus dynamique et contre attaque. Les phases d'infiltration sont également plus agréable car on peut enfin se mettre à plat ventre, chose qui manquait grandement au premier, pour pouvoir surprendre les ennemis plus facilement. Ajouter à ça les quelques nouveautés comme les chiens par exemple, et on se retrouve avec un gameplay complet qui a bien était amélioré par rapport au premier.







Avantage à TLoU2 : Oui, je suis obligé de mettre le point à cet opus cette fois ci. Le gameplay est plus riche, plus dynamiques, combat comme phase infiltration. Les possibilités sont plus nombreuses pour surprendre les ennemis. Rejouer au 1 et vous verrez que ça a pris un petit coup de vieux quand même.



TLOU : 1pt

TLOU Part 2 : 2pts



Troisième point : La durée de vie



TLOU : Le jeu se termine en une quinzaine d'heures environ selon le mode de difficulté choisis. Ça reste tout à fait honorable pour un titre de ce genre.



TLoU2 : Il faudra compter le double voir le triple concernant le deuxième opus. Pour mon premier run, j'avais mis à peu près 40 heures en survivant. Le jeu est très long et bien copieux en contenu. Quelques longueurs subsiste cependant et certains le trouveront peut être même un chouilla trop long.



Avantage à TLoU2 : 3 fois plus long que le premier il ya donc pas vraiment de débat à avoir. Mais le jeu n'échappe pas à certaines longueur parfois



TLOU : 1pt

TLoU2 : 3 pts



Quatrième point : L'ambiance générale



TLOU : Excellent, le jeu à certains aspect mélancolie parfois, à savoir imaginer la vie d'avant, l'ambiance est excellente, bruit des armes, voix, infectés etc... C'est du tout bon.



TLoU2 : Plus sombre que le premier opus, l'ambiance du titre est également très réussi, un peu plus stressant que le premier avec parfois des sons qui s'emballe vraiment dans les moments de tension. Les sons sont bien plus réaliste que dans le premier, l'ambiance sonore est impeccable ya rien à dire.



Égalité : Deux excellente ambiance sonore, ya rien à dire. L'un se veut un peu plus mélancolique et "ensoleillé" quand l'autre se veut bien plus sombre avec une ambiance un peu plus oppressante. Mais ça reste très réussi dans les deux jeux.



TLOU : 2pts

TLOU 2 : 4pts



Cinquième point : L'OST



TLOU : Le premier jeu à peu de musique mais certaine me reviennent en tête malgré tout. Notamment le thème principal ou la fin du jeu par exemple. Certaines musiques d'ambiance sont également très agréable à écouter notamment dans le chapitre de la banlieue. La bande son est très réussi mais discrète mais ça correspond parfaitement au jeu. Le compositeur Gustavo Santaolalla a du talent.







TLOU 2 : On retrouve le même compositeur dans le deuxième opus pour un résultat mitigé. Non pas que les thèmes ne sont pas réussi au contraire. Mais si le premier avait une bande son discrète elle est quasiment inexistante dans ce second opus... Bien trop peu de musique, l'ambiance sonore est sympa mais j'aurai vraiment aimé plus de musique ou de thème sonore. Le thème principal du jeu n'est pas à la hauteur du premier, L'OST du jeu n'est pas mauvaise mais n'est aucunement marquante, et c'est pas les quelques musiques jouer par Ellie à la guitare qui changera grand chose...







Avantage à TLOU : Comme expliqué plus haut, le premier opus a des thèmes plus marquant, et des petites ambiance sonore vraiment sympa qui manquent cruellement au deuxième épisode...



TLOU : 3 pts

TLOU 2 : 4 pts



Sixième point : la difficulté



TLOU : Pas grand chose à dire, casual comme hardcore gamer y trouveront leur compte. Le jeu a plusieurs mode de difficulté pour tout type de joueur. Les mode facile et normal pour les débutant, difficile pour les joueurs normaux et survivant et réaliste pour les joueurs amateurs de challenge, il yen a pour tout les goûts !



TLOU 2 : Même chose ici avec même une difficulté paramétrable selon vos envie ! Le mode réaliste à cependant plus de checkpoint que le premier qui nous obliger parfois à tout nous retaper. Et vu la longeur du 2, c'est vraiment une bonne idée d'avoir mis plus de checkpoint dans ce mode. Et pour ceux qui en veulent encore plus, le mode permadeath qui vous obligera à recommencer tout le jeu si vous crevez !



Égalité : Les deux jeux ont une très bonne difficulté, il n'y a rien d'autre à dire. Petit avantage quand même au deux qui a eu la bonne idée de mettre plus de checkpoint en réaliste et vu certains passage, heureusement !



TLOU : 4pts

TLOU 2 : 5pts



Septième point : Le level design



TLOU : Plutôt bon dans l'ensemble même si le côté couloir à un peu mal vieilli. Certaines zones sont plus ouverte notamment à Pittsburg par exemple. Le jeu à quand même un côté couloir un peu trop prononcé, et il est vrai que après avoir jouer au deux, ça saute au yeux maintenant.



TLOU 2 : Le level design est bien plus étoffé dans cet opus avec plusieurs embranchement différents, certains lieux qui gagnent en verticalité avec même carrément une grande zone ouverte. La possibilité de casser des vitres pour passer de l'autre côté, des bâtiments plus nombreux et visitable, on passe même parfois du temps a tout fouiller pour trouver les coffres notamment. Le level design de ce second opus est très très bon.



Avantage à TLOU 2 : Oui, là ya pas photo, le premier a vieilli sur ce point même si il n'est pas mauvais non plus.



TLOU : 4pts

TLOU 2 : 6pts



Huitième point : Scénario et personnage



TLOU : Le premier jeu a une excellente histoire qui est certe classique mais qui reste très efficace et très bien raconté. C'est surtout la relation Joël/Ellie qui est véritablement excellente et qui en fait un duo fort attachant. Les rencontres que l'ont fait dans le jeu sont également marquante, Bill notamment ou encore les deux frères Sam et Henry. Les perso secondaire sont assez réussi.



TLOU 2 : L'histoire du second opus est également très bonne. Le thème de la vengeance est très très bien amené, et le jeu traite de sujet assez sombre comme la culpabilité etc... Le soucis du second opus est selon moi ses perso secondaire qui sont moins marquant que dans le premier. Dont certains sont même carrément anecdotique, Isaac par exemple. Heureusement, la superbe écriture du personnage de Abby relève un peu le niveau. Ellie était également plus intéressante dans le premier jeu, là on dirait un peu une psychopathe qui ne cherche qu'à buter tout le monde.



Égalité : Les deux jeux ont une très bonne histoire même si le deux pourra diviser. C'est surtout le perso de Abby qui relève le niveau dans le cet opus. Ellie même si je l'adore n'est pas très intéressante dans ce second opus... Mais le 2 ose et tente des choses et même si parfois ça rate, les jeux comme ça se font rare.



TLOU : 5pts

TLOU 2 : 7pts



Neuvième et dernier point : Plaisir de jeu



On va boucler ça vite fait car il est tard. Je me suis amusé autant dans le premier que dans le 2. Même si le deux à des longueurs il reste très prenant (même si le loot est un peu relou) mais j'ai adoré les deux jeux donc pour moi ils sont aussi fun l'un que l'autre.



TLOU : 6pts

TLOU 2 : 8pts



Gagnant : TLOU 2



Ca se jouer serrer mais même si le deux a deux points de plus, je ne le trouve pas pour autant le 1 moins bon que le deux. Pour ma part ce sont tout les deux des excellents jeux qui ont chacun leur qualité. Des trucs que je préfère dans le 1, le 2 et vice versa. Ils sont totalement complémentaire. Le 1 a une ambiance unique que le 2 n'a pas etc...



Et vous, lequel est votre préféré ou si comme moi vous aimez les deux ?