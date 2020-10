Nous avons aussi pris la décision de repousser la sortie du jeu sur PlayStation 5, Xbox Series X et S en 2021, afin de laisser le temps à notre équipe de peaufiner le jeu afin de garantir une expérience nouvelle génération à la hauteur de la qualité du reste de Marvel's Avengers. Nous aurons bientôt plus de détails à partager avec vous.



En attendant, vous pourrez continuer à jouer à la version de Marvel's Avengers pour consoles actuelles (PS4/Xbox One) sur les consoles nouvelle génération afin de tirer parti de leur configuration plus puissante, que ce soit en utilisant le disque physique ou en retéléchargeant le jeu. Cela aura pour avantage de vous offrir un meilleur taux d'image par secondes et de réduire les temps de chargement. De plus, les joueurs qui passeront sur PlayStation 5, Xbox Series X ou S pourront toujours jouer en coop avec leurs amis respectivement sur PlayStation 4 et Xbox One, et transférer leur sauvegarde sur la console nouvelle génération de la même famille.





Site officiel - https://avengers.square-enix-games.com/fr/news/sotg_oct_2020