Suite à la récente dernière mise à jour de la ps4, la version 8.0.0 plus précisément, des joueurs ont eu la mauvaise compréhension des dernières fonctionnalités de la console. Notamment sur celle de l'enregistrement automatique par Sony des chats vocaux dans les party. Que nenni, Sony vient de balayer d'un revers de mains les fausses idées( comme quoi) et précise que cette fonctionnalité est uniquement activable par vos soins .

L'enregistrement de chat vocal pour la modération est une fonctionnalité qui sera disponible sur PS5 lors de son lancement. Il permettra aux utilisateurs d'enregistrer leurs conversations vocales sur PS5 et de les soumettre à un examen de modération.

posted the 10/15/2020 at 09:56 PM by kratoszeus