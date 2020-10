The Coalition (anciennement Zipline Studios, Microsoft Game Studios Vancouver et Black Tusk Studios) est un développeur de jeux vidéo canadien basé à Vancouver. The Coalition est surtout connue pour avoir développé des jeux dans la série Gears of War après l'acquisition de la franchise d'Epic Games par Xbox. Le studios compte désormais trois Art Director Jamie McNulty, Aryan Hanbeck et Joshua Cook. J'ai hâte de voir leur prochain projet.