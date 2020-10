Le setup se compose:

En vue de la politique prise par Ms avec le "Gamepass pc" et les jeux non intéressant (pour ma part) sortant au lancement de la PS5, j'annula mes deux commandes de "Nextgen" et je mis en vente mon "setup pc" pour repartir sur une nouvelle configuration bien solide.Afin de rentabiliser au mieux mon nouveau setup, j'ai privilégié deux points important:1/ Effectuer ses achats sur une multitude de sites de marchand et non se limiter à un seul: " Allemand, Belge et Français" pour ma partVous serrez étonné la différence de prix que l'on obtient en fonction des composants.2/ Monter son pc soi même et jouer à Henry CavillUne fois toutes les commandes faitesIl est temps de faire une photo de la petite famille avant de passer au montagePhanteks Eclipse P600SHX 1000 corsaireAsus prime X570 ProR7 3800xt 3.9 ghzRTX 3080 Gigabyte32 G DDR4 3600 TridentZ neoMP600H100i RGB Platinum SELL120 RGB- Corsair commander ProMSi optix MPG341CQRPour un premier montage, j'avoue que je n'ai pas trop galéré. J'ai pris mon temps et j'ai regardé plusieurs "tuto" via la toile et youtube lorsque je coinçais. Cela m'a bien aidé.Il ne me restera plus qu'à changer de bureau, et mettre en place un setup convenable une fois déménagé dans notre nouvelle constructionEt quid de la PS5? et bien je vais attendre les titres majeurs se profilant en 2021 afin de m'en prendre uneMais aussi la politique de Sony avec leurs exclues sur Pc ( voire comment se profile)En bonus voici une partie de ma petite checklist que j'écoutais pendant le montageEt oui loin des musiques de .... que certains nous proposentIl en faut pour tous les goûts ceci dit!!!!!