Cinema

Depuis plusieurs semaines ont entend ici et là que Spider-Man 3 serait centré sur le multi-verse comme on a pu le voir dans le dernier film d'animation Spider-man New génération sortie l'année dernière.Et si l'on sait depuis quelques jours que Jamie Fox allait reprendre son rôle d'électro dans le prochain film, voici que ce dernier a peut-être fait une gaffe en publiant cette photo sur tweeter qui a été aussitôt supprimé.Cette photo avait pour but de confirmer son retour dans le rôle d'électrodes sauf qu'il confirme aussi le Spider-Verse avec 3 Spider-man différents.Une autre rumeur circule aussi concernant Doctor Strange and the Multiverse of Madness réalisé par un certain Sam Raimi. Tobey Maguire reprendrait le rôle de l’homme araignée.Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire enfin réunis ?