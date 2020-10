3 Séries française dans le lot, tout de même..



1. Osmosis (Série française)

Premiered on March 29, 2019



Annulée après 1 saison.



2. Mortel (Série française)



Premiered on November 21, 2019



Annulée après 1 saison.



3. Marianne (Série française)



Premiered on September 13, 2019



Annulée après 1 saison.



4. Soundtrack



Premiered on December 18, 2019



Annulée après 1 saison.



5. Spinning Out



Premiered on January 1, 2020



Annulée après 1 saison.



6. AJ and the Queen



Premiered on January 10, 2020



Annulée après 1 saison.



7. Messiah



Premiered on January 1, 2020



Annulée après 1 saison.



8. October Faction



Premiered on January 23, 2020



Annulée après 1 saison.



9. V Wars



Premiered on December 5, 2019



Annulée après 1 saison.



10. Turn Up Charlie



Premiered on March 15, 2019



Annulée après 1 saison.



11. Astronomy Club: The Sketch Show



Premiered on December 6, 2019



Annulée après 1 saison.



12. Next In Fashion



Premiered on January 29, 2020



Annulée après 1 saison.



13. Chilling Adventures of Sabrina



Premiered on October 26, 2018



Annulée après 4 saisons.'dernière saison prévue pour cette fin d'année (bientôt)



14. Patriot Act with Hasan Minaj



Premiered on October 28, 2018



Annulée après 6 saisons.



15. I Am Not Okay With This



Premieres On February 26, 2020



Annulée après 1 saison.



16. The Society



Premiered on May 10, 2019



Annulée après 1 saison.



17. Altered Carbon



Premiered on February 2, 2018



Annulée après 2 saisons.



18. Ashley Garcia: Genius in Love







Premiered on February 17, 2020



Annulée après 1 saison.



19. The Big Show Show

Premiered on April 6, 2020



Annulée après 1 saison.



20. The Dark Crystal: Age of Resistance



Premiered on August 30, 2019



Annulée après 1 saison.



21. F is for Family



Premieres on December 18, 2015



Annulée après 5 saisons. 5 eme saison prévue en 2021 et après on baisse les rideaux !