En attendant les tests indépendants, Nvidia a mis en ligne un premier benchmark de sa tant attendue RTX 3070 qui a été repoussée de 2 semaines ( rretrouvez la news ici ) et elle s'annonce comme un monstre de puissance.Dans le graphique, la RTX 3070 est opposée à la RTX 2080 Ti et à la RTX 2070 sur quelques jeux en résolution 1440p et le résultat est sans appel.Rappelons que la RTX 3070 dispose de 5888 Cuda Cores, de 184 Tensor Cores et enfin de 46 RT Cores pour atteindre les 20 Tflops de puissance. Presque deux fois que la PS5 et la XSX.La cadence du GPU sera de 1500 à 1725 MHz avec 8 Go de mémoire GDDR6, en 256 bits et à 14 Gbps pour 441 Go/sec de bande passante.Son prix sera de 519 euros pour la version Founders Edition.