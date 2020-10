Aujourd'hui Nvidia a annoncé le report de la RTX 3070, initialement attendue pour le milieu du mois, elle ne sera finalement lancée qu'à partirProbablement, une manière pour Nvidia de s'assurer d'un stock suffisant pour le lancement de la RTX 3070, et ainsi éviter toute pénurie qui a touchée la RTX 3080, victime de son succès puisque sa disponibilité est compliquée, voire inexistante et la plupart des vendeurs ne seront réapprovisionnés que dans les prochaines semaines (vers la mi-octobre)La RTX 3070 sera lancée à 519 euros (pour les FE) et devrait se montrer un peu plus puissante que la RTX 2080 Ti.