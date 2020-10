Salut !



Y a des joueurs d'FFXIV ici ? Perso j'y joue chaque année, pendant l'été, sauf que depuis cet été, j'ai pas pu m'arrêter de jouer et je kiff bien ce MMO. Du coup, je vous invite à me rejoindre sur le jeu pour kiffer ensemble, et je vous propose deux vidéos sur le jeu !



La première, pourquoi j'aime le jeu, en détail :







Et la deuxième, une petite rétrospective du jeu, de son annonce en 2009, jusqu'à sa dernière extension :







Alors, chez vous, FFXIV c'est oui ou non ?

Je ne sais pas quelle place il a chez les pro MMO, il est aimé ou pas du tout ?

Je m'y connais pas des masses, donc pour moi c'est cool, mais peut-être que pour les gros fans d'MMO, c'est nase xD