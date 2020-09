Salut à tous, je voulais savoir s'il y avait des gens sur Gamekyo qui étaient sur le jeu et qui voudraient se refiler des tip, astuces ou demander de l'aide sachant que c'est assez difficile pour tous néophytes qui débarquent !Ca pourrait être cool de s'entraider entre créateursSinon je suis tout seul et je peux aller me jeter contre un mur !