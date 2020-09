Tests

25 Septembre 2019

Depuischaqueavait apporté quelque chose de neuf dans la série que je vais répertorier de manière non-exhaustive. Pour l'opusc'était la 3D, cette satané Carapace Bleue et le mode Miroir. Puis, amena les deux pilotes par kart ainsi que les objets spéciaux et bolides propres à chaque personnage. L'épisodeavait le mode Missions et le premier mode en ligne de la série. Surles motos firent leur apparition. Celui surimposa le Deltaplane et les courses sous-marines. Enfin les versionsapportèrent l'anti-gravité.Tous ont posé leur pierre à l'édifice, sauf cene faisant que reprendre presque tout ce qu'ont fait ses prédécesseurs sans bouleverser la formule. À l'exception de deux nouveautés notables. La première étant l'apparition des, impliquant de parcourir un circuit dans le sens inverse mais avec des ajouts de tremplins pour certains passages normalement à sens unique. Une bonne idée que j'aimerais bien revoir dans un éventuelLe second est laL'évolution de l'étoile de puissance qui se déclenche totalement au hasard en faisant apparaitre une myriade d'objets de la même catégorie autour du bolide pendant une courte période. La première fois que j'avais entendu parler de cet objet, j'ai eu très peur que ça déséquilibre totalement l'expérience de jeu. Au final c'est moins pire que prévu surtout que cet objet n'apparait que très rarement. Toutefois, une frénésiedeou de, ça calme direct.Version mobile oblige, lan'est plus la même que sur consoles et lea dû s'adapter en conséquence, mais au prix de certaines concessions. Avec un doigt pour piloter les Karts, les possibilités sont forcément réduites. Karts qui dans cet épisode, avanceront d'eux-mêmes sans action de la part du joueur. Tout ce qu'il aura à faire c'est d'orienter le kart et balancer les objets. Simple, accessible, et efficace.Sauf que durant les premiers mois de lancement, ce jeu n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Avec d'abord. Ce qui était très handicapant jusqu'à la venue de la mise à jour ajoutant la possibilité de simplement tourner.S'ajoutant à cela que le jeujusqu'à très récemment. Personnellement depuis le passage à l'horizontale, je ne me vois pas revenir en arrière en termes de jouabilité. Plus confortable et mes doigts souffrent moins. Pourquoi ne pas avoir intégré tout ça d'emblée ?Toujours dans la simplification à l'extrême, il est quasi impossible deou faire du(merci les murs invisibles) à moins de le faire exprès ou d'être touché par un objet au mauvais moment. J'ai trouvé déroutant au départ que, mais au final ça va bien avec le style du jeu pensé pour être joué durant de courtes sessions.pour la pérennité de ce genre de jeu. C'est d’ailleurs l'attente de la venue de celui-ci qui m'a fait rester surAutrement j'aurais déjà lâché l'affaire depuis une belle lurette.Non mais à quel moment chezils se sont dit que ça serait une bonne idée d'esquiver temporairementde la série ? C'est son essence même et la raison de son succès interplanétaire. Un Mario Kart sans multi, c'est. La faute à unedes plus sournoises dont le seul et unique objectif est de te mettre des bâtons, ou plutôt des carapaces dans les roues.Le fun était mort très clairement. Jusqu'à ce que ce fameux mode arrive enfin et me redonne goût au jeu. Pour moimême s'il aurait du être là dès le départ. Un Multi qui fonctionne plutôt bien sous réserve d'avoir une connexion stable (Wifi de préférence).Si cese serait arrêté là, il m'aurait laissé le souvenir d'un bon petit jeu sympathique à jouer et avec des sensations proches des opus de la série. Sauf qu'il a fallu que Nintendo transforme leur jeu enen intégrant desà tout va, et un système dequi désavantage sévèrement ceux qui ne désirent pas aligner la monnaie. Je m'explique.De base, l'objectif du jeu est de gagner desdont la quantité obtenue dépend du nombre degagnés durant les courses, et desremplis. Points qui dépendent dunombre deréalisées,touchés,et etc.On pourrait se dire que c'est suffisant mais même pas. Carque l'on ne choisit plus comme c'était le cas avant, mais qu'on nous impose à chaque course. Les trois captures ci-dessus illustrent bien le problème. Si je veux taper le meilleur score, je suis forcé de le faire avec des éléments que je n'ai pas forcément sous la main, et queÀ moins de lâcher beaucoup d'argent (réel) dans des items ou souscrire au. Parlons-en d'ailleurs.Pour résumer simplement ce qu'est ce Pass, c'est unqui. Comme l'optionen multi qui offre les 3 emplacements d'objets par personnage et la cylindrée 200cc, et à un tas decontenant des objets rares ou ultra rares qui sont tout simplement verrouillés si on a pas le précieux sésame. On en est là.Conséquence,. Une différence que l'on voit très nettement dans les. On aura beau fournir tous les efforts possibles, jamais on ne pourra rattraper les autres sans passer par la case cash. Là j'ai parlé du, mais pour le reste c'est pas mieux. Comme la quantité affolante de thune qu'il faut lâcher pour certainset desIl est là le principal problème de ce jeu. Malgré le fait qu'il soit. Je trouve ça triste que la firme se soit abaissée à ça même si cette pratique est devenue monnaie courante dans le milieu des jeux mobiles d'aujourd'hui. Qu'on soit clair, j'y joue depuis sa sortie et, et jamais je ne le ferais. Je n'ai même pas prolongé lade deux semaines du Pass. Je préfère encore acheter un vrai jeu voire même une console, plutôt que ce genre d'artifices et encourager ces pratiques douteuses.