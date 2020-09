J'ai commencé un petit diorama (enfin depuis une semaine environ) pour thème le prochain "Hyrule warriors l'ère du fléau"Modélisation réalisé sous 3ds max et impression 3d en résine à l'aide d'une Elegoo marsRendus 3d (réalisé sous 3ds max+Vray pour le moteur de rendu)Résultat après impression3d+mise en peinture acrylique (non finalisé)Mon idée pour le diorama, une petite scène avec le "bébé gardien" protègent une fleure "Princesse de la sérénité", enfin j’espère y arrivé :8 cela risque de me prendre des plombs...Voilà! n'hésitez pas à me dire se que vous en pensezVivement le 26 pour plus d'infos!