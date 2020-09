Bonjour à tous,Je voulais précommander Ratchet & Clank, Kena et Sackboy sur PS5 en version dématérialisée, car j'ai acheté la console dématérialisée, mais je ne les trouve pas sur le store Playstation (il n'y a pas de section PS5) et sur le site de la Fnac il n'en vendent pas non plus y'a que des versions disques.Vous savez où je peux précommander des codes des jeux ? Sur Amazon on peut commander les SIMS par exemple sur PS4 et avoir le code, je voulais la même chose sur ma PS5 : https://amzn.to/3hOUdsR Sinon c'est pas grave je ne jouerais qu'à Astrobot et j'achèterais Sackboy le 19 novembre, j'aime trop ce jeu