Tout le monde semble l'avoir oublié, mais Project Eve ne serait il par reporté sur Xbox Series S et X (pourquoi pas dans le Gamepass), PS5 et PC ? Parce que moi je l'attends grave ∩( ・ω・)∩, ( ・ω・)

posted the 09/13/2020 at 11:33 PM by linkle