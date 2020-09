GameInformer:Tout d'abord, il y a la question des temps de chargement. Sony a vanté la vitesse du SSD de la PS5, et la façon dont il élimine pratiquement les longs temps de chargement. En pratique, nous avons assisté au lancement de Kena depuis le menu système de la PlayStation 5. Cela a pris environ deux secondes. Il ne s'agit pas de reprendre un jeu suspendu, mais de lancer le jeu à nouveau."Ils ont mis en place tout un système où vous pouvez faire la transition et c'est très bien, mais franchement, il n'a pas le temps de jouer l'animation. Le jeu se charge si vite", explique Josh Grier, directeur de l'exploitation d'Ember Lab.

Like

Who likes this ?

posted the 09/08/2020 at 04:37 PM by jenicris