Consumérisme jouisseur

Yo les garsJe revends ma switch de septembre 2019 modèle avec nouvelle batterie évidemmentJ'ai déjà vendu des consoles ici même et dans un état irréprochable. Notamment une PS Vita oled white utilisé quelques heures avec des jeux.Là je revends cetteJe l'avais acheté uniquement pour Dark souls remaster mais bon j'ai fait ce que y avait à faire dessus et j'ai plus le temps de jouer.Achetée sur cdis toujours sous garantie avec facture et plein de jeux._______________________________________Premier arrivé premier servi.J'envoi en collissimo, donc faut ajouter 12 €de port pour la console. Pour les jeux en lettre max je sais plus combien c'est...________________________________________Si vous êtes intéressés ça sera via l’annonce et mp.