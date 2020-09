C'est officiel !La RTX 3090 va sortir le 24 septembre pour 1499 dollars.La RTX 3080 va sortir le 17 septembre pour 699 dollarsLa RTX 3070 va sortir en octobre (pas de date de sortie exacte) pour 499 dollars.Sur ce graphique, on peut apercevoir que la RTX 3080 se montre deux fois puissante que la RTX 2080 et plus puissante que la RTX 2080 Ti.