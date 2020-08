En effet, c'est par le compte NX que Netflix a décidé d'annoncer l'arrivée prochaine d'une série Resident Evil, avec à l'appui une photo du pilote donnant le nom de son scénariste et de son réalisateur.



Le showrunner serait donc Andrew Dabb, producteur et scénariste sur la série Supernatural depuis plusieurs années.

La réalisatrice quant à elle est Bronwen Hughes, dont le CV très axé série est très hétéroclite allant de Breaking Bad, en passant par Better Call Saul pour arriver à 12 Reasons Why.



Netflix nous fait l'honneur dans le tweet d'un aperçu dans la direction de la série avec cette phrase.

"Quand les nouveaux enfants Wesker arrivent à New Raccoon City, les secrets qu'ils découvre seront peut être la fin de toute chose."



Juste ça, ça m'a coupé l'envie.



[UP] La série sera composée de 8 épisodes d'une heure et les deux premiers seront réalisés par Bronwen Hughes

