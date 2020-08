Quelle déception... Après des mois et des mois de teasing intensif, la révélation de Gotham Knights hier soir a été une véritable douche froide pour moi (et pas mal d'autre visiblement) même si j'avoue que le trailer montré était pas trop mal avec la Bat family. Après oui, c'est pas vraiment ceux à quoi je m'attendais...Mais le pire a été le trailer de Suicide Squad, avec cette DA Fortnite dégueulasse kikoo qu'elle horreur je trouve ça de mauvais goût ! On est loin de l'ambiance sombre des anciens jeux de Rocksteady... (Alors oui, Metropolis plus coloré etc) logique mais je parle en terme de ton. Après, on a pas encore vu le gameplay mais bon...Aucun trailer qui m'a mis la hype comme ça a été le cas auparavant avec des bande annonce que je vais mettre ci dessous. Rien, walou, nada... Et j'ai l'impression qu'on se dirige vers une mouvance jeu en coop on le voit avec Avengers et les deux autres jeux présenté hier.PS : Les gneugneu vous êtes jamais content dégager de cet article merci