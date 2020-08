Triste nouvelle pour certain joueur PC. On apprend que Hitman III sera une exclusivité Epic Games Store. Espérons que ce soit juste temporaire.... https://www.vg247.com/2020/08/20/hitman-3-epic-games-store-exclusive-pc/ Histoire de "détendre" l'atmosphère je vous propose de découvrir une des destinations de 47 dans Hitman III : Dartmoor en Angleterre

posted the 08/20/2020 at 03:38 PM by ouroboros4