Ys V: Kefin, The Lost City of Sand

Titre original : Ys V Ushinawareta Suna no Miyako Kefin

Consoles : Super Famicom

Développé par : Nihon Falcom

Edité par : Nihon Falcom

Sortie : 29 décembre 1995, 22 mars 1996 (version Expert), 30 mars 2006 (remake PS2)







L’intro suivie de la cinématique d’ouverture.







Ys est devenu un A-RPG générique fade et sans originalité. Ou pas !



















Certains décors sont magnifiques, tout comme les musiques, mais ce n’est pas ce que les joueurs en ont retenu.







Les boss sont toujours impressionnants, mais leurs attaques sont moins stressantes.







Le système d’alchimie est sans doute la chose la plus frustrante du jeu, et aurait pu être mieux mis en place.



Le menu, repensé et modernisé, ressemble en effet à celui d’un Final Fantasy.







Terra, avant et après.







La cité oubliée de Kefin recèle de lourds secrets. Ys V est d'ailleurs peut-être le plus sombre des Ys à l'ancienne.



Ys est une série que comme beaucoup j’adore (mais à l’inverse de beaucoup, je n’adhère pas aux derniers épisodes), et j’espère bien avoir l’occasion de vous en parler plus en détails un jour. Mais je vais m’attarder aujourd’hui sur un épisode particulier, le cinquième, qui est le dernier épisode en date auquel j’ai joué il y a maintenant 4 ans (j’ai commencé par le III sur SNES il y a plus d’une quinzaine d’années maintenant). C’est à la fois un jeu du cœur pour moi et un RPG mal aimé pour beaucoup d’autres (oui, comme pour Alundra 2, il faut croire que j’ai un faible pour les RPG mal aimés), je me devais donc de faire un article pour lui rendre justice à ma modeste mesure.Car Ys V a autant marqué une scission dans la série (il faudra attendre 8 ans pour voir arriver un nouvel épisode, et non un remake, avec Ys VI !) en se démarquant de ses prédécesseurs, qu’il aura divisé les fans à l’époque et même aujourd’hui encore. Ce n’est pourtant pas la première fois que Falcom tente de faire évoluer sa série fétiche, Ys III ayant subi lui aussi les foudres des fans à l’époque à l’instar de Zelda 2, les deux jeux ayant tenté la même transformation fantaisiste en adoptant un gameplay en scrolling horizontal… un choix pas si fantaisiste en réalité quand on regarde l’historique des jeux Falcom avant Ys.Mais Ys V, après un double épisode IV qui revenait aux sources aussi bien en terme de gameplay que de scénario, va tenter de renouveler sa formule d’une autre façon, en se rapprochant peut-être trop du ARPG « traditionnel » de l’époque.La série Ys avait en effet bâti sa réputation sur quatre choses :- un gameplay nerveux et dynamique basé sur le « bump system », une mécanique de gameplay aussi amusante que vieillotte où le joueur doit foncer sur les monstres pour les attaquer, au lieu d’appuyer sur un bouton qui déclencherait un coup d’épée. Avant Ys V, seul Ys III déroge à cette règle.- comme beaucoup de jeux de l’époque, les jeux étaient difficiles, et Falcom a capitalisé sur cet aspect avec une courbe de progression et une montée en puissance du héros proprement jouissive, où chaque montée en niveau ou nouvel équipement était significatif et marquait la différence avec notre état précédent (on peut prendre cher face aux monstres du coin, gagner quelques niveaux et rouler soudainement sur tout le monde). Une difficulté qui s’est instaurée en marque de fabrique de la série. Idem pour les boss, réputés être des enfers sans noms, entre leurs mouvements rapides et imprévisibles et les tonnes de boulettes qu’ils nous balancent façon- des musiques endiablées, d’abord composées par Yuzo Koshiro, Mieko Ishikawa et d’autres, jusqu’à la formation d’un groupe de prog rock directement lié à Falcom et ses productions : la Falcom Sound Team jdk. Une première dans le milieu, tout comme pour la publication de CD d’OST et d’arrangements des musiques des jeux, Falcom faisant alors office de précurseur.- des cinématiques au style « anime » remarquable, et quand le support le permettait (le CD via la PC-Engine en l’occurrence), des doublages, là encore assez rares dans le milieu du RPG à l’époque.À cela s’ajoute bien sûr l’univers de la série à base de légendes, prophéties et continents perdus ainsi que son emblématique héros aux cheveux rouges, Adol Christin, archétype du jeune épéiste loyal et intègre ayant soif d’aventures et de mystères à élucider. Deux aspects qui ont forgé l’identité de la série quitte à jouer parfois sur la caricature de la fantasy classique (l’envie d’aventure d’Adol poussée à l’extrême comme trait de personnalité, ses aventures qui commencent toutes à bord d’un navire ou échoué sur une plage la tête dans le sable quand ce n’est pas les deux à la fois, le fait qu’il sauve une fille - voire deux - qui tombe amoureuse de lui dans chaque jeu...) faisant ainsi sortir la série du lot à une époque où les univers de fantasy nippone se basaient tous plus ou moins sur ceux de la fantasy occidentale/tolkienesque et où tout restait à inventer.Ce dernier point est largement conservé dans Ys V Ushinawareta Suna no Miyako Kefin (à mes souhaits), ce qui fait que dans l’ensemble le jeu conserve l’esprit global de la série. Mais c’est sur les quatre points précédents que le jeu se démarque et, selon la plupart des fans, perd son identité.Et autant je peux concevoir que la quasi-disparition des cinématiques et portraits style « anime » (qu’on ne verra du coup que lors de la sublime mais très statique intro du jeu) ainsi que des doublages soient une perte, imputable au choix du support, autant je serais plus enthousiaste que la plupart des gens sur les autres points.Alors c’est vrai, Ys V surprend au départ par le changement de ton très marqué dans son ambiance visuelle et sa direction artistique par rapport aux épisodes précédents. On passe des teintes colorées typiques du style « anime » a des tons et couleurs sombres, presque ternes, qui rappellent plutôt les multiples RPG sur console 16-bits de l’époque (on peut penser à FF6 voire Chrono Trigger, Shining Force chez Sega, ou des jeux plus obscurs comme 7th Saga ou Energy Breaker) et donnent finalement un ton très mature au jeu qui n’était pas vraiment nécessaire, puisque dans le fond le scénario ne change pas trop de ce à quoi la série nous a habitué jusqu’alors.Le jeu utilise pourtant une palette de couleur plus large que les jeux précédents, peut-être encore limités par le support de plusieurs machines notamment la PC-Engine qui commençait à se faire vieille, et constitue une vraie évolution sur le plan visuel. Il en va de même pour les décors et les sprites des personnages, plus gros et détaillés, aux proportions plus réalistes et donc très éloignés des petits sprites mignonnets ou des environnements parfois sommaires des jeux précédents. Il est bien sûr encore loin d’atteindre l’excellence graphique des titres de Squaresoft ou de certaines claques de l’époque comme Tales of Phantasia, et certains décors comme la plaine de départ auraient sans doute mérités d’être un peu plus fournis en détails. Mais on reste, de mon point de vue, dans le haut du panier de la console, et cela constitue quoiqu’il en soit un véritable bon en avant technologique.Il en va de même pour les musiques qui changent radicalement de ton : adieu le soncaractéristique des productions Falcom, ici les musiques se rapprochent plus d’un style orchestral épique jamais entendu dans la série. Sacrilège !Cela n’empêche pourtant pas les musiques d’être d’excellente facture et tirant pour le coup pleinement parti des capacités sonores de la console, là où les itérations de Ys III et IV sur SNES pêchaient pas mal à ce niveau (ce qui n’empêchait les compositions elle-mêmes d’être géniales, bien sûr). Évidemment toutes les musiques ne sont pas extraordinaires, et on est encore loin de la qualité audio des musiques sur CD de la PC-Engine, mais bon nombre d’entre-elles valent certainement le détour. En laissant de côté le style habituel de la série, l’OST propose une toute nouvelle palette d’émotions et de motifs musicaux intéressants et inhabituels chez Falcom, même encore aujourd’hui. Le changement est si flagrant qu’on pourrait croire que Falcom a recruté des compositeurs inconnus, que nenni, il s’agit bien de la Sound Team jdk de l’époque en bonne et due forme.Difficile de ne pas sentir son cœur se serrer d’émotion en écoutant le, leou l’éthéré thème de l’, dont les premières notes perlées rappellent indéniablement celles de l’intro de Zelda 3. Sans oublier le sublime et mélancoliqueDe même, s’ils sont moins funky que dans les précédents jeux, on ressent parfaitement l’urgence à travers les différents, les plus réussis étant sans douteetEt comment ne pas ressentir cet appel vers l’aventure propre à la série et à son héros avec les épiques thèmes d’exploration, dont les meilleurs resteront pour moi(le premier thème qu’on entend en sortant de la ville),… Ils sont tous excellents ou presque, et mon préféré a longtemps étémalgré sa relative répétitivité.Dans le fond, les seuls bémols sont peut-être les, d’et, qui restent sympathiques et agréables sans être spécialement marquants. D’autant plus que la plupart se jouent en début jeu ou durant des événements très ponctuels, pouvant ainsi laisser au joueur une mauvaise impression sur le reste de l’OST. Je la trouve pour ma part remarquable, pas aussi magistrale que celle d’un FF6 ou Chrono Trigger certes, mais au moins au niveau de très bonnes OST d’autres RPG de la console comme Tales of Phantasia ou Lufia 2.Si les pistes originales ne suffisent pas pour vous convaincre, jetez donc un œil (ou plutôt une oreille) à leurs versions arrangées orchestrales sur l’un des trop rares albums arrangés du jeu :En vérité, je dois bien être l’un des rares à apprécier cette OST. La plupart des retours que j’ai lu du jeu (sur des sites occidentaux du moins) la considéraient comme au mieux sympathique, au pire fade et sans originalité. Je pense surtout que son vrai tort est d’avoir voulu s’éloigner du style qu’avait jusque-là forgé Falcom sur ses jeux pour proposer quelque chose d’à la fois nouveau et moderne sur sa série phare, en essayant de lui donner la même prestance et aura que les grands RPG de l’époque, comme le prouvent les autres changements effectués pour moderniser le jeu. Comme bien souvent, ce genre de changement brutal est bien mal accueilli par les fans, au détriment de toute forme de recul. Et concernant Ys V, c’est loin d’être le seul aspect à avoir subi les foudres des fans.Un autre point qui a en effet fait rager la communauté concerne la difficulté du titre. C’est connu, Ys est une série réputée difficile au même titre qu’un Megaman ou un Castlevania à l’ancienne. Une difficulté qui reposait bien sûr beaucoup sur des mécaniques vieillies, mais restait suffisamment bien gérée pour être corsée sans être insurmontable. Tout se jouait sur la réactivité du joueur (autrement dit, le skill) et éventuellement le farm.Malheureusement, c’est un constat : Ys V est très facile. En tout cas comparé aux épisodes précédents, car dans le fond il n’est pas plus facile qu’un Secret of Mana ou un Zelda 3 de la même époque (jeux pas spécialement difficiles non plus, j’en conviens). Les ennemis peuvent toujours faire assez mal, mais en gérant bien son placement, le joueur peut les bourrer de coups sans se faire toucher. La courbe de progression des niveaux a été adoucie, et il est même possible d’avancer dans le jeu quasiment sans farmer, là où c’était une obligation dans les jeux précédents. L’inventaire du jeu s’est élargi et propose de transporter 10 potions de chaque type, contre une seule auparavant. Il est toujours possible de régénérer progressivement de la vie en extérieur, et les auberges et lieux de repos sont plus nombreux et disséminés à travers tout le jeu. Les donjons ne sont d’ailleurs pas bien longs, à l’exception du tout dernier. Les boss, toujours menaçants, sont tout de même bien moins stressants que ceux des précédents opus (et même les suivants), puisque n’ayant plus mille boulettes et autres coups pendables à nous balancer à la tronche.Il n’est en revanche plus possible de sauvegarder n’importe quand, ou presque : les développeurs ont implémenté à la place une option « Quick Save », qui permet de sauvegarder sa partie à tout moment pour éviter un game over trop punitif, la sauvegarde restant présente tant qu’on n’éteint pas la console. La vraie sauvegarde s’effectue dorénavant à l’auberge. Ça ne change donc finalement pas trop d’avant.Cette perte de difficulté est finalement beaucoup due à des améliorations de confort de jeu (aujourd’hui on parle de « casualisation »), mais elle a été vécue par les joueurs comme une véritable hérésie et dénaturation de l’âme de la série.Devant la grogne des joueurs, Falcom se précipite alors pour sortir une nouvelle version du jeu trois mois plus tard, sous-titrée « Expert », avec difficulté rehaussée et quelques maigres bonus pour faire passer la pilule, comme un mode time attack ou un donjon caché supplémentaire. Une tentative de redorer le blason du titre vouée à l’échec, mais j’y reviendrais plus tard.Et ça ne s’arrête pas là. Car bien sûr Ys V ne se contente pas de changer son habillage visuel et sonore ou de saboter sa difficulté, il transforme aussi son gameplay. Le gros des bases est conservé : c’est toujours un action-rpg en vue de dessus, avec progression segmentée où il faut parler aux habitants pour comprendre la marche à suivre, parcourir des donjons et récupérer des précieux coffres, réunir des reliques pour atteindre le véritable objectif (autrefois des livres ou des statuettes, ici des cristaux qui permettent l’accès à la cité oubliée de Kefin), et bien entendu latter les monstres à coup d’épée pour engranger l’xp salvateur.Mais le système lui-même prend un coup de neuf et s’aligne sur les standards du genre : plus question de foncer dans les ennemis pour infliger des dégâts, on retrouve cette fois l’attribution d’un bouton dédié pour attaquer. On en ajoute un autre pour parer au bouclier (enfin il sert à quelque chose !), un troisième pour sauter, le dernier étant pour le menu, lui aussi remis à neuf avec un drôle de menu en croix visuellement propre mais un peu déroutant. Clairement, le jeu essaye de se débarrasser de ses mécaniques devenues un brin austères pour faire face à la concurrence.Fatalement, cela change la prise en main du jeu, et on gagne en placement et stratégie (par l’ajout du dénivelé et du bouclier) ce qu’on perd en nervosité. Adol reste relativement rapide et maniable, n’en déplaise à certaines mauvaises langues, mais le fait est que cette nouvelle prise en main n’est pas aussi dynamique que dans les jeux précédents, et peut-être encore un peu lourdingue comparée auefficace et bien dosé d’un Zelda 3 ou d’un Secret of Mana. Cela n’empêche pas le jeu d’être très plaisant à jouer.En dehors de ce lifting de gameplay plus ou moins réussi, Falcom n’oublie pas bien sûr d’ajouter au jeu son lot de nouveautés, dont certaines tirées directement des bons vieux JdR papiers : selon l’épée dont il est équipé, Adol peut donner trois coups différents, de types tranchant, perforant ou contondant. Rien de fou il faut l’admettre, et c’est même plutôt déroutant de devoir se réhabituer à la hitbox de chaque arme, mais l’idée à le mérite de changer notre appréciation des combats. Loin d’être entièrement inutile, elle sera reprise et perfectionnée dans les futurs épisodes, notamment dès Ys VI et ses trois fameuses armes aux gameplays différents.Deuxième idée nouvelle, qui préfigure finalement beaucoup de RPG modernes : plutôt que la sempiternelle mécanique simple mais efficace de l’or ramassé automatiquement en tuant des monstres, ici ces derniersdivers joyaux de valeurs différentes qu’il faudra revendre ensuite. Pour donner un intérêt à la démarche, le jeu propose un principe de fluctuation de marché, où l’on vous reprendra les joyaux plus ou moins chers selon les magasins ! Une idée intéressante sur le papier, un peu anecdotique dans la pratique vu qu’il est toujours plus facile d’aller simplement revendre le tout à la boutique la plus proche que de toutes les faire une par une pour trouver le meilleur prix. Je trouve que ça reste un ajout sympa au jeu qui tente de proposer de nouvelles mécaniques de progression et de gameplay pour renouveler le genre, comme beaucoup de jeux à l’époque (on retrouve d’ailleurs la fluctuation de marché dans Tales of Phantasia, les Star Ocean et sûrement d’autres).Mais le plus gros ajout du jeu concerne son système de magie. D’alchimie en fait, selon le lore déployé pour cet opus, mais le principe reste le même : balancer des boules de feu, des lames de vent ou des explosions sur les ennemisL’exécution n’a en revanche plus rien à voir avec les jeux précédents : le jeu nous propose de récolter des éléments (terre, eau, vent, feu, lumière, ténèbres, en gros les classiques) un peu partout dans le jeu et de les combiner ensuite chez un alchimiste, chaque combinaison engendrant une magie différente, jusqu’à 18 possibles. Il faut ensuite équiper la pierre créée (appelée « Fluxstone ») à son épée qui peut en accueillir jusqu’à trois. On peut ensuite alterner en combat entre les trois magies équipées d’une simple pression du bouton L.Pas mal hein ? Dans les faits malheureusement, plusieurs défauts viennent gâcher le tableau. Déjà, le système pour lancer les magies est un peu lourdingue, avec certes les classiques MP, mais aussi une jauge de cast que l’on doit faire monter en appuyant sur R (charge rapide en martelant le bouton, charge lente en le maintenant) pour pouvoir lancer le sort. Un système évidemment prévu pour ne pas pouvoir spammer les sorts comme un bourrin, sauf qu’en fait ça nous oblige surtout à marteler le bouton R pendant nos déplacements sans que ça nous empêche réellement de spammer les magies. Pas très pratique.Deuxième idée étrange, celle d’avoir divisé les niveaux d’XP d’Adol en deux : un pour les stats physiques, et un pour les stats magiques. Ainsi, tuer un monstre avec l’épée fait gagner des niveaux physiques, qui augmenteront les HP, la force et la défense physique ; et tuer un monstre avec une magie fera gagner des niveaux magiques, faisant augmenter les MP, la force et la défense magique. Pourquoi pas après tout, ce n’est pas une mauvaise idée en soi. Mais il aurait fallu trouver une réelle utilité à ce système, qui non seulement nous oblige à farmer les deux types de niveaux, mais nous prive même de récolter les précieux joyaux (et donc de gagner de l’argent) si on tue les ennemis avec la magie ! Sans compter que la magie n’est même pas disponible contre la plupart des boss, finissant de rendre le leveling des magies proprement inutile. Les raisons sont expliquées par le lore, mais on se doute que les développeurs ont surtout pensé les boss pour être affrontés d’une certaine façon et qu’avoir recours à la magie aurait fichu leur stratégie à l’eau.En vérité, ce qui rend vraiment ce système de magie bancal alors qu’il était sympathique sur le papier, c’est tout simple : les trois quarts des magies sont inutiles. Mise à part les quelques sorts capables de toucher tout l’écran, les autres immobilisent Adol quelques longues secondes, laissant à sa cible le temps de se déplacer hors de sa portée… Ou alors, leurs effets sont très anecdotiques pour l’effort réalisé. Au final, le premier sort que l’on apprend (la boule de feu), reste le plus facile et pratique à utiliser. Pour le reste, le fait que les sorts soient globalement plus puissants que les coups d’épée ne suffit pas à compenser les faiblesses d’utilisation du système.En revanche, ça y va concernant le déluge d’effets spéciaux magiques, les développeurs se sont fait plaisir et visuellement la plupart sont très chouettes ! On sent l’influence des autres titres de l’époque (dont ceux de Square, encore) qui n’hésitaient pas à tirer partie des capacités techniques de la console pour en mettre plein la vue. C’est donc d’autant plus dommage que ce système de magie ne soit pas vraiment intéressant à utiliser, surtout qu’on peut parfaitement s’en passer pour faire le jeu. L’idée de départ, celle de pouvoir combiner des éléments et créer ses magies, était pourtant bien trouvée. J’aime aussi l’idée de pouvoir fouiner les objets du décor du jeu pour dénicher des éléments un peu partout (coffres, tonneaux, caisses, cailloux, brin d’herbe, feu de cheminée, tout y passe), mais je peux concevoir que ça ne soit pas amusant pour tout le monde.Malgré tout, on voit que les développeurs ont fait un joli travail de modernisation de leur licence en s’inspirant de ce qui se faisait ailleurs sur ce qui était la console phare des RPG à l’époque, tout en essayant de préserver certains aspects d’origine : à côté de ces nouveautés plus ou moins réussies dans leur application, plusieurs petites choses restent héritées du gameplay des anciens jeux, comme le fait que les équipements soient en nombre réduit (et ceux que vous trouvez sont toujours plus puissant que votre équipement actuel), la possibilité d’équiper des anneaux pour des effets de soutien, ou le fait qu’Adol fasse plus de dégâts en frappant les ennemis sur le côté ou par derrière (une réminiscence du « bump system »).C’est peut-être à la fois un charme et un défaut du jeu : il garde certains aspects vieillots des précédents jeux, en chamboule d’autres, mais ne parvient du coup à ne convaincre dans ses choix ni les fans trop occupés à se remettre de cette « trahison » envers l’esprit de la série, ni les férus de RPG habitués aux systèmes complets et/ou complexes notamment chez les productions de Square ou Atlus et qui ne se seraient pas encore lancés dans la série de Falcom. De tout cet ensemble de faux pas, les joueurs ne tirent qu’une conclusion : le jeu est fade et ressemble à n’importe quel RPG générique sur 16-bits. Dur.Comme quoi la bonne volonté ne paye pas toujours, et c’est toujours le public qui a le dernier mot. Comble de l’ironie : la plupart des changements effectués sur Ys V ont perduré dans la série, notamment concernant les mécaniques de jeu ou la baisse de difficulté, et aujourd’hui plus personne n’y trouve rien à redire...Reste alors un dernier choix notable et étrange de la part de Falcom, qui aura assurément porté un dernier coup à la réputation du jeu : alors qu’ils privilégiaient jusqu’ici en grande partie le développement de leurs jeux sur les micro-ordinateurs de l’époque, avec parfois des portages réalisés par des studios tiers pour les versions consoles (y compris les versions PC-Engine CD-ROM, considérées généralement comme les plus représentatives de la série), voilà qu’ils décident soudainement de développer Ys V sur Super Famicom! Une décision étonnante de la part d’un studio qui s’était spécialisé jusque-là dans le développement sur ordinateurs et où se trouvait leur, et on imagine sans mal leurs difficultés à s’adapter à un hardware certes déjà bien installé et même un brin dépassé, mais nouveau pour eux.Difficile de savoir si c’est ce choix qui portera le plus préjudice à cet épisode et à la série ou les changements cités plus haut, mais je rappelle que ce n’était pas forcément un mauvais coup à jouer, surtout sur une console aussi populaire et fournie en RPG que la Super Famicom. D’ailleurs, de nouveau tenté par le marché des consoles, Falcom se rapprochera de Sony aux alentours de 2009 (en ayant tout de même largement tâté le terrain avec les portages dès 2005 de leurs derniers jeux sur PS2 ou PSP, là encore réalisés par des tiers) pour développer leurs jeux uniquement sur leurs machines, avec le succès qu’on leur connaît aujourd’hui.Alors pourquoi un tel échec sur Super Famicom ? Au-delà des qualités et défauts du jeu et des critiques qu’il a essuyé, le jeu aurait pourtant pu remporter un succès honnête, au moins grâce à l’aura de sa série… s’il n’avait pas joué de malchance.Car en 1995 déboulait au Japon sur la même machine Seiken Densetsu 3, Front Mission, Chrono Trigger, Terranigma, Lufia II, Tales of Phantasia, Tactis Ogre, Romancing SaGa 3, et le mastodonte Dragon Quest VI. On a beau s’appeler Ys, difficile de se faire une place parmi tous ces hits. Pire, les quatre derniers cités déboulent dans la même période de fin d’année que Ys V, qui au moment de Noël se retrouve pris dans une pénurie de production des cartouches de Super Famicom. Le jeu, prévu pour sortir le 22 décembre, se retrouve à sortir une semaine plus tard que prévu !La malchance ne s’arrête pas là, puisque lorsque trois mois plus tard, Falcom propose Ys V Expert en espérant réparer ses torts, la fabrication de cartouches à entre temps subi une baisse de prix, et la nouvelle version se retrouve en rayon moins chère que la version de base ne l’était à sa sortie. Alors quand les, déjà chauffés par les changements plus ou moins heureux effectués au sein de la série et par le retard surprise qu’à accusé ce nouvel épisode, découvrent avec stupeur une version plus complète, plus difficile et moins chère que celle qu’ils ont payé, et ce au bout d’à peine trois mois ! Autant dire que le bureau des plaintes chez Falcom était saturé…La sortie d’une nouvelle version physique d’un jeu était bien sûr déjà monnaie courante au Japon, même parfois dans des délais aussi courts, et Falcom s’en était d’ailleurs déjà fait une spécialité avec des versions spéciales ou collectors pour inciter le chaland à repasser à la caisse. Mais le concours de circonstance est trop gros pour Ys V, qui se retrouve plombé de tous les côtés.Rien d’étonnant alors à ce que la série disparaisse des radars quelques années, pour finalement jouer la sécurité avec des remakes PC des deux premiers épisodes toujours aussi cultes, avant un véritable retour avec Ys VI huit ans plus tard, en 2003. Et on ne reverra pas Falcom chez Nintendo de sitôt...Avec tout ça, je n’ai même pas parlé de l’histoire et de l’univers du jeu. Cette fois, Adol se rend sur le continent d’Afroka (pour rappel, l’univers de la série se déroule dans une simili-europe d’inspiration médiévale) après avoir entendu parler d’une mystérieuse cité perdue, engloutie par les sables du désert : la cité de Kefin. De nombreuses rumeurs circulent à son sujet, que ce soit sur les trésors dont elle regorge ou sur les miracles qu’elle recèle, comme la possibilité d’exaucer tous les vœux. Mais des siècles et des siècles de recherche n’ont toujours pas permis d’en délivrer les secrets. Devinez qui va s’y coller ?Adol débarque donc, et toute une galerie de personnages se met en place : Dorman, le dirigeant de la première ville du jeu et ayant eu vent de la réputation qu’Adol a acquise lors de ses précédentes aventures, le recrute très vite pour partir à la recherche des cristaux censés ouvrir l’accès à la cité perdue. En effet, le désert s’étend inexorablement dans la région et menace d’engloutir les différentes villes sans que rien ne puisse l’arrêter. Dorman est persuadé que la cité renferme le pouvoir de l’alchimie, la clé qui lui permettrait de stopper l’avancée de cette catastrophe. Épaulé par Rizze, commandante de la milice, les deux compères semblent pleins de bonnes intentions lors des prémices de l’aventure, mais on devine vite que celles-ci sont moins nobles qu’ils n’y paraît.Plus sympathiques, Adol croisera aussi la douce Niena, jeune fille amnésique retrouvée dans le désert par Stein, son père adoptif disparu lors de la recherche des cristaux ; Willy le garçon énergique et plein d’admiration envers les aventuriers comme Adol ; Massea la mystérieuse alchimiste ; la troupe des brigands d’Ibur qui cherchera a abuser régulièrement de la gentillesse d’Adol avant de se ranger de son côté une fois le véritable ennemi révélé ; et bien sûr Terra la petite peste qui fera son retour dans Ys VI après avoir bien grandi.Rien que du très classique donc, mais on retrouve tous les ingrédients à base de vieilles légendes, prophéties et cités perdues qui ont forgé l’univers et l’imaginaire des Ys et même de la fantasy japonaise d’une manière générale, tout en les inscrivant dans un nouvel environnement désertique permettant de s'inspirer légèrement de l’Égypte antique, sans tomber dans la caricature. Et ça fonctionne toujours aussi bien. Le scénario en lui-même se suit avec plaisir malgré son classicisme, et on y retrouve tous lespropres à la série.C’est donc comme je le disais l’aspect du jeu qui reste le plus fidèle à la série d’origine, mais cela n’a pas empêché les joueurs d’y trouver des choses à redire…En premier lieu, ce nouvel épisode semble n’avoir pratiquement aucun lien avec les autres. Si on omet la réputation d’Adol qui le précède, rien ne fait référence aux jeux précédents, pas même Dogi, le compagnon de route de toujours de notre rouquin aventurier, puisqu’il est parfaitement absent de cette aventure ! Je ne trouve pas ça dérangeant pour ma part, surtout à une époque où il n’était pas encore monnaie courante comme maintenant de créer des univers complexes et interconnectés, avec pour seul maître mot la cohérence (quitte parfois à inventer des théories tordues pour que tout tienne la route). Les studios et développeurs cherchaient surtout à créer de nouvelles façons de surprendre, parfois à réécrire leur univers et ses codes plus qu’à le poursuivre, et créer des suites de jeux avait donc plus de chances de créer des incohérences que l’inverse. La série n’en était d’ailleurs pas exempte, avec un Ys III qui ne faisait déjà plus beaucoup référence aux deux premiers épisodes.La deuxième accusation concerne les personnages jugés comme creux et mal mis en avant, un problème certainement lié avant tout à l’absence deet de doublages lors des dialogues comme à l’époque de la PC-Engine. Car mis à part ça, les personnages n’ont pas moins de charisme ou de dialogues que ceux des jeux précédents, si vous voulez mon avis. Il suffit de voir les sublimesdes personnages du jeu pour s’en convaincre...Merci d’avoir lu jusqu’au bout, n’hésitez pas à commenter et discuter de tout ça, je serais ravi et curieux de connaître vos avis sur le jeu et sa place dans la série !En attendant, bonne fin de vacances et bon jeu