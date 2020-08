C'est sur Twitter que Nintendo Force Magazine recommande que tout ceux qui veulent s'acheter Super Mario 3D World à 20 $ devrait faire vite car le jeu va bientôt disparaitre de l'E-shop. Pour rappel, Nintendo a supprimé Pikmin 3 Wii U une fois celui ci annoncé sur Switch. Là, ya plus vraiment de place au doute que Mario 3D World Deluxe est bel et bien une réalité. La compilation Mario devrait suivre dans la foulée.

Like

Who likes this ?

posted the 08/14/2020 at 04:38 PM by populus