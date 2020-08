L'un des scénaristes et producteurs les plus emblématiques de la franchise Grand Theft Auto, mais également des autres productions du studio américain, vient d'annoncer son départ de Rockstar Games après presque 20 ans de partenariat. Contrairement à Leslie Benzies ou Dan Houser, il ne s'agit pas d'une histoire qui termine en mauvais terme. Lazlow quitte la firme étoilée pour de gros soucis de santé familiaux. Il a dû prendre beaucoup de recul pour payer les différents frais médicaux et pour s’occuper de ses proches depuis pratiquement deux ans.L’homme est apparu dans la plupart des GTA en tant que présentateur DJ ou encore personnage de la série. Que ce soit dans GTA III, GTA Vice City, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, GTA IV et les DLC Episodes From Liberty City, ainsi que GTA V et GTA Online.