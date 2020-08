Phil Spencer a déclaré que le week-end dernier, il avait remporté la dernière version commerciale de la Xbox Series X avec son emballage. «Je l'ai ramené à la maison et je l'ai ouvert. Je veux vivre la même expérience que les gens auront à la maison. J'ai mis les piles dans le contrôleur, tout est comme quelqu'un l'achètera dans une histoire de vente au détail. Il n'y a rien de débogage ou d'employé à ce sujet ». dit Spencer.



Parlant de la conception de la Xbox Series X, Phil Spencer a déclaré: «Du côté GPU et CPU, ces consoles sont essentiellement des ordinateurs puissants. Je voulais un grand ventilateur que nous pourrions faire tourner un peu plus lentement pour ne pas faire de bruit. Je voulais faire une console vraiment silencieuse.





J'adore ce que nous avons fait avec la Xbox One X et le silence de la console est quelque chose sur lequel nous nous sommes concentrés



«Nous avons construit une conception de fonction de forme suivie pour notre console afin que nous puissions tirer beaucoup d'air avec un gros ventilateur tournant un peu plus lentement, donc nous n'avons pas eu ces sons aigus et pleurnichard qu'une console peut normalement produire» .

Lorsque j'ai mis la série X à la place de ma One X, il n'y avait pas plus de bruit que ce que j'ai entendu avec la One X et ceci avec beaucoup plus de puissance. Il vous suffit de la brancher, juste en place et d'obtenir une telle mise à niveau. Tous mes jeux fonctionnent et j'ai l'impression que ma Xbox One X est morte, avec beaucoup plus de puissance ».

La PS5 fonctionne à des horloges plus élevées, donc ils font fonctionner leur boîte différemment de nous, ce qui crée des défis de conception différents, ce qui est vrai pour les deux consoles. Ils ont adopté une approche différente, mais je suis sûr qu'ils avaient des objectifs de conception similaires pour eux-mêmes concernant ce que signifie courir et comment cela sonne

We’ve got some more… really great, strong, announcements to come about things… that’ll be coming to Game Pass.

Dans le récent talk show Animal Talking Phil Spencer s'est laché concernant la series x et donne son avis sur le design de la ps5:Il ne se prive pas pour parler de la ps5Pour finir il continue dans ses excès concernant les annonces et la plus précisément le GamePass