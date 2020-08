Dans la juste lignée des Dark Souls, le talenteux Hidetaka Miyazaki et toute l’équipe de FromSoftware nous ont proposé en 2019 un jeu d’action-aventure d’une grande richesse et d’une rare profondeur : Sekiro: Shadows Die Twice.Découvrez l’hommage qui lui est fait à travers cet ouvrage, et replongez au cœur de son histoire, dans le Japon féodal, grâce à ses nombreux croquis, illustrations, concept arts et plus encore…De ses vastes temples mystérieux à ses effrayants ennemis, Sekiro: Shadows Die Twice n’aura plus de secret pour vous.> Sekiro: Shadows Die Twice - Official Artworks – Sortie le 17 septembre 2020(29,90 euros, 304 pages, 210 x 297 mm)« Sekiro est un jeu absolument sublime, qui rappelle la supériorité actuelle des artistes de FromSoftware en matière de création d’univers. »— Nicolas Verlet, GamekultAcclamé par la critique, plébiscité par les joueurs et récompensé par de nombreux prix – dont le prestigieux Game of the Year aux Games Awards –, Sekiro: Shadows Die Twice est sans aucun doute le jeu vidéo qui a le plus marqué l’année 2019.Dirigé par Hidetaka Miyazaki, ce titre s’inscrit dans la droite lignée des productions de FromSoftware (Dark Souls, Bloodborne) et propose aux joueurs d’incarner le « loup à un bras », un guerrier en disgrâce assigné à la protection d’un jeune seigneur, dans un Japon médiéval fantastique aussi dangereux que séduisant.À présent, parcourez à nouveau cet univers époustouflant grâce au beau-livre Sekiro: Shadows Die Twice - Official Artworks ! Compilant un grand nombre de recherches graphiques et d’illustrations, il permet de retrouver les décors, les personnages, les monstres et les armes qui font tout le charme de ce jeu vidéo unique.