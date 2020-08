L'artiste 3D Hoolopee s'amuse de temps à autres à réaliser des demakes de jeux actuels. Plus tôt cette année, il avait par exemple transformé Death Stranding en "jeu PSOne." Cette fois, il s'est penché sur le cas de Halo Infinite. Et pour ce projet, il a décidé de s'inspirer du rendu des jeux Nintendo 64. Le résultat de son expérimentation est disponible dans la vidéo ci-dessous Allez bonne journée ..

Like

Who likes this ?

posted the 08/08/2020 at 04:34 PM by moune75