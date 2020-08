Toujours plus de rumeurs sur les futures cartes graphiques d'AMD et la dernière en date provient de _rogame.Selon lui, le prochain GPU haut de gamme de chez AMD, nommé Navi 21, Sienna Ciclid ou encore Big Navi, serait équipé desoit(répartis en 4 Shader Engine x 2 Shadder Array x 10 Compute Units) pour une puissance atteignant lesA titre de comparaison, la XSX et la PS5 (toutes les deux équipées de GPU AMD) disposent respectivement de 52 CU (12.15 téraflops) et de 36 CU (10.28 téraflops)