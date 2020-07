"Le jeu est définitivement conçu pour faire apparaître plus de tempêtes lorsque vous vous impliquez extrêmement dans le côté Fantôme", déclare ainsi le développeur chez Sucker Punch.

L'un des plus grands points forts de Ghost of Tsushima est indéniablement son atmosphère à couper le souffle doublée d'une direction artistique pointilleuse : aujourd'hui, on apprend par le biais du directeur créatif, qui a pu s'entretenir avec, qu'une feature implicite était bel et bien présente, participant grandement à l'ambiance visuelle :Ceux qui ont fait le jeu le savent : plus la quête de Jin Sakai avance et plus le samouraï aura de possibilités entre le gameplay issu de son art traditionnel et celui du "Fantôme", que l'on pourrait presque interpréter comme inspiré des ninjas.Un petit détail implicite qui a clairement son importance dans l'ambiance instaurée !