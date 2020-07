Force est de reconnaître que SONY ne rigole vraiment pas.



Après nous avoir gâté toute la génération avec :



- Uncharted 4

- Uncharted 4 The Los Legacy

- Spider-Man

- Nioh 2

- Bloodborn

- Ratchet And Clank

- Detroit Become Humans

- God Of War

- Horizon Zero Dawn

- Infamous Second Son

- Killzone Shadow Fall

- Dreams

- Shadow Of The Colossus

- Death Stranding

- Gravity Rush 2

- Yakuza 6

- Judgment

- Drive Club





Et des jeux qui ont énormément plu même si certains les discuterons :



- The Last Guardian

- Until Dawn

- Days Gone

- The Order 1886



Ils finissent la génération en Beauté :

- Final Fantasy 7 Remake [Avril]

- The Last Of Us II [Juin]

- Ghost Of Tsushima [Juillet]



En 4 mois 3 bombes nucléaires...



Bref, Sony a été monstrueux. Ils se sont battus pour nous divertir et ce, du début à la fin de la gen, en innovant encore et encore. Je comprends qu'on puisse aimer Microsoft, j'attendais D'etre surpris ce soir d'ailleurs.



Mais réellement... Le jeu, le vrai ça se passe sur Playstation.



Bonne soirée.