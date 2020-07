Sea of Thieves passe 15 millions de joueurs depuis son lancement



Sea of Thieves a été joué par plus de quinze millions de joueurs depuis son lancement en mars 2018.



Juin 2020 a été le plus grand mois à ce jour pour Sea of Thieves, avec plus de 3,3 millions de joueurs mettant les voiles.



Sea of Thieves s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires à ce jour sur Steam depuis son lancement le 3 juin 2020.